قال نائب إيراني بارز، إن السفن التجارية المصرح لها فقط من قبل الحرس الثوري هي التي يُسمح لها بالعبور عبر مضيق هرمز.

وأوضح إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من مساء الجمعة، أن السفن التجارية يجب أن تدفع "الرسوم المطلوبة" قبل العبور عبر المضيق، باستخدام مسار حددته إيران الشهر الماضي.

وأضاف: "لقد حان الوقت للامتثال للنظام البحري الجديد لمضيق هرمز"، مؤكدًا أن "هذه اللوائح تحددها إيران، وليس منشورات وسائل التواصل الاجتماعي!"

وحذر من أن هذه الآلية قد تتغير "إذا حاولت الولايات المتحدة إحداث أي اضطراب للسفن الإيرانية".

فتح مضيق هرمز

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية إن مضيق هرمز مفتوح فقط خلال فترات وقف إطلاق النار وبشكل مشروط، وذلك بحسب ما نقلته وكالتا أنباء إيرانيتان شبه رسميتين.

وأوضح العميد رضا طلائي‌نيك أن "السفن العسكرية وتلك المرتبطة بقوى معادية لا يحق لها" العبور، وفقًا لوكالتي "إسنا" و"مهر".