تحطم طائرة أمريكية قبالة سواحل هاواي

هاواي (أ ب )

أفاد تقرير صدر اليوم الجمعة، بأن طيار المروحية التي تحطمت الشهر الماضي قبالة سواحل جزيرة كاواي في هاواي، خلال رحلة سياحية أودت بحياة ثلاثة ركاب، أخبر المحققين بأن الطائرة اهتزت بعنف وبدأت تدور قبل أن تسقط في الماء.

ولم يحدد التقرير الأولي الصادر عن المجلس الوطني لسلامة النقل بعد السبب المحتمل للحادثة التي وقعت يوم 26 مارس، لكنه أشار إلى أن الطيار صرّح بأنه "شعر باهتزاز شديد التردد يجتاح المروحية على شكل موجات، تزداد شدتها في كل مرة".

ومن المتوقع ألا يتم الكشف عن السبب النهائي إلا بعد صدور التقرير الختامي في وقت ما من العام المقبل.

وكانت المروحية تقل الطيار وأربعة ركاب حين سقطت قبالة شاطئ "كالالاو" المعزول، الواقع على ساحل "نابالي" في الجزء الشمالي من كاواي، وهي منطقة لايتم الوصول إليها إلا سيراً على الأقدام لمسافة 11 ميلاً (18 كيلومتراً) أو عبر البحر.

وتشكل المنحدرات الساحلية الشاهقة والحواف الجبلية الحادة في تلك المنطقة خطورة إضافية بالنسبة للطيران، إذ تُسبب تيارات هوائية مضطربة وتغيرات مناخية مفاجئة.

وأُصيب في الحادث ، الطيار والراكب الوحيد الذي نجا بجروح خطيرة.

ووفقاً للتقرير، قال الطيار إن الاهتزاز بدأ عندما أدار المروحية يساراً بعيداً عن الشاطئ، كجزء من مسار الرحلة المعتاد.

وبعدها بوقت قصير، بدأت المروحية تدور بسرعة مع اتجاه عقارب الساعة.

فحوّلها الطيار إلى وضع "الدوران الآلي" ، وهي مناورة تسمح بالدوران اعتماداً على تيارات الهواء وليس قوة المحرك، مما أدى إلى توقف الدوران.

وأطلق الطيار نداء استغاثة قبل أن ترتطم المروحية بالمياه على مسافة نحو 75 ياردة (69 متراً) من الشاطئ.

وانقلبت المروحية على جانبها الأيمن وغاص جزء منها تحت الماء.

ولم يتطرق التقرير إلى كيفية نجاة الطيار وأحد الركاب، كما لم يحدد مكان جلوس الراكب الناجي داخل المروحية.

وأضاف التقرير أن شاهد عيان كان يحلق بطائرته قرب موقع الحادث، ورأى المروحية وهي تسقط، مشيراً إلى أنها كانت تبدو سليمة قبل أن ترتطم بالماء وتتفكك.