نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مسؤولين إيرانيين، أن الولايات المتحدة وإيران تعملان على إعداد مذكرة تفاهم من ثلاث صفحات، تهدف إلى تحديد إطار عام لاتفاق سلام دائم بين الجانبين.

وقال المسؤولون الإيرانيون، إن طهران متفائلة بتوقيع مذكرة التفاهم خلال اجتماع مرتقب في باكستان خلال الأيام المقبلة.

وأضافوا المسؤولون الإيرانيون، أن المذكرة تتضمن تحديد مدة 60 يومًا لمواصلة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق نهائي.

ترامب: مضيق هرمز مفتوحا بالكامل

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز "مفتوح بالكامل"، لكن الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية سيظل قائمًا.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتوقع أن تجتمع الولايات المتحدة وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وأضاف ترامب، أن الإيرانيين يريدون الاجتماع ويريدون إبرام صفقة، مرجحا أن يتم عقد اجتماع خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال يوم أو يومين.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الحصار البحري المفروض على إيران يساعد في التوصل إلى اتفاق، ولن يتم رفعه حتى يتم التوصل إلى اتفاق.

وأوضح ترامب، أن أهم ما يميز هذه الصفقة أنها ستجعل إسرائيل أكثر أمانًا، مضيفًا "هذه الصفقة جيدة لإسرائيل".

إيران: مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التجارية

ومن جانبه، قال عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التجارية للفترة المتبقية من وقف إطلاق النار.

وأضاف عراقجي، أن ذلك يتماشى مع وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني، بحسب منشور له عبر موقع "إكس"، الجمعة: "تماشيًا مع وقف إطلاق النار في لبنان، تم الإعلان عن فتح ممر جميع السفن التجارية عبر مضيق هرمز بالكامل للفترة المتبقية من وقف إطلاق النار، على المسار المنسق كما أعلنته منظمة الموانئ والشؤون البحرية لجمهورية إيران الإسلامية".