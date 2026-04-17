في صدارة العالم.. الصين تخطط لبناء 7 مفاعلات نووية إضافية

أعلنت جمعية الطاقة النووية الصينية أن إجمالي القدرة المركبة للطاقة النووية في البلاد بلغ 125 مليون كيلوواط، وهو ما يضع الصين في المرتبة الأولى عالميًا من حيث القدرة النووية.

وجاءت هذه الأرقام في "الكتاب الأزرق" الصادر عن الجمعية يوم الجمعة، بحسب ما نقلته قناة CCTV News.

بناء مفاعلات إضافية

وتشغّل الصين حاليًا 60 مفاعلًا نوويًا تجاريًا، فيما يجري بناء 36 مفاعلًا إضافيًا، وهو ما يمثل أكثر من نصف مشروعات البناء النووي النشطة عالميًا. كما حصل 16 مفاعلًا آخر على الموافقة ويجري التحضير لبدء إنشائها.

وخلال العام الحالي، بدأ العمل في إنشاء مفاعلين جديدين، بينما تتوقع الحكومة تشغيل سبعة مفاعلات إضافية قريبًا، ضمن خطتها لتعزيز البنية التحتية للطاقة النووية.

تطوير صناعة الطاقة

وتعد تنمية الطاقة النووية جزءًا من استراتيجية قطاع الطاقة الوطني، إذ تهدف الصين ضمن خططها متوسطة وطويلة الأجل إلى تطوير صناعة الطاقة النووية بحلول عام 2030، بحسب مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة.

وفي إطار الأهداف الاستراتيجية، وضعت الحكومة هدفًا للوصول إلى قدرة نووية تبلغ 110 ميجاواط بحلول عام 2030 ضمن أحدث خطة خمسية، بزيادة قدرها 76% مقارنة بالمستويات السابقة.

ويعكس هذا التوجه تركيزًا متزايدًا على توفير كهرباء خالية من الكربون للشبكة الوطنية.

ويعتمد جزء كبير من هذا التوسع على التكنولوجيا المحلية، حيث شهدت مشاريع كبرى تقدمًا تقنيًا ملحوظًا، من بينها محطة "لوفنج" النووية التي تم فيها رفع وعاء ضغط المفاعل للوحدة السادسة، ما يمثل بداية مرحلة تركيب المعدات الرئيسية.

وتستخدم الوحدات الخامسة والسادسة في المحطة تصميم “هوا لونج ون”، وهو مفاعل من الجيل الثالث تم تطويره بشكل مشترك بين مجموعة الصين العامة للطاقة النووية والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية.

وفي مقاطعة شاندونج، أكمل المهندسون تركيب القبة الخارجية للوحدة الرابعة في محطة "هاييانج"، ما يمهّد لعمليات التشغيل والربط بالشبكة.

وتستمر أعمال الإنشاء في عدة محطات نووية في أنحاء البلاد، في إطار توسع واسع يعزز مزيج الطاقة في الصين الذي يجمع بين الرياح والشمس والطاقة النووية والتخزين.