إسرائيل: العملية العسكرية في لبنان لم تكتمل بعد

كتب : وكالات

02:08 م 17/04/2026

يسرائيل كاتس

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الغزو والعمليات العسكرية في لبنان "لم تُستكمل بعد".

وأضاف وزير الدفاع، في بيان صباح اليوم:"الجيش الإسرائيلي يسيطر وسيواصل السيطرة على جميع المناطق التي تم تطهيرها واحتلالها. إن المناورة البرية في لبنان والضربات ضد حزب الله في مختلف أنحاء البلاد حققت إنجازات عديدة، لكنها لم تُستكمل بعد".

وتابع أن الهدف الذي حُدد للحملة، وهو نزع سلاح حزب الله عبر الوسائل العسكرية أو الدبلوماسية، "كان ولا يزال هدف العملية، ونحن ملتزمون به". وأشار إلى أن رافعة دبلوماسية مهمة قد تم إنشاؤها، مع تدخل مباشر من رئيس الولايات المتحدة والضغط على الحكومة اللبنانية.

وقال كاتس: "نحن داخل لبنان، وفي خضم حرب ضد حزب الله، مع حالة تجميد ووقف إطلاق نار لمدة عشرة أيام. الجيش الإسرائيلي يسيطر وسيواصل السيطرة على جميع المناطق التي تم احتلالها".

مناطق نهر الليطاني

وزعم أن المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني والمنطقة الأمنية التي أعلنتها إسرائيل في جنوب لبنان لم تُطهر بعد، مشيرًا إلى أن التعامل مع ذلك سيتم إما عبر المسار الدبلوماسي أو من خلال استمرار العمليات العسكرية بعد انتهاء وقف إطلاق النار.

وفي السياق، عاد مدنيون بأعداد كبيرة إلى منازلهم في جنوب لبنان بعد نزوح أكثر من مليون شخص بسبب العمليات الإسرائيلية.

وحذّر كاتس من أنه "إذا استؤنفت الحرب من جديد، فسيُطلب من أي سكان يعودون إلى المنطقة الأمنية إخلاؤها.

