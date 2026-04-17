

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله إحدى السيدات من أحد جيرانها، لقيامه بإحداث تلفيات بمنزلها وتهديدها وأبنائها بإلحاق الأذى بهم بمحافظة المنيا.

بلاغ يكشف تفاصيل واقعة وتهديد سيدة وأبنائها داخل مركز بني مزار



بالفحص، تبين تحديد الشاكية وهي ربة منزل مقيمة بدائرة مركز شرطة بني مزار، وبسؤالها أفادت بتضررها من جارها.

ربة منزل تكشف تفاصيل تهديدها ومحاولة إجبار على بيع منزلها بثمن بخس



وأوضحت أن المشكو في حقه حاول إجبارها على بيع منزلها بثمن أقل من قيمته، مستخدمًا التهديد وإحداث تلفيات بالمنزل للضغط عليها لرفضها البيع.

ضبط المتهم واعترافاته بتهديد سيدة وأبنائها في المنيا



وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقه، وهو عامل مقيم بذات المركز، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بذات السبب.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة





تحليل DNA الفيصل.. أسرة رضيعة الحسين بعد رجوعها: لم نشاهد "حكاية نرجس"





النيابة الإدارية تكشف تفاصيل هجوم "شبل" السيرك على طفلة بالعجوزة