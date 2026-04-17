بعد ساعات قليلة من إعلان طهران فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، قام الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بجولة لافتة على دراجة هوائية في شوارع مدينة أصفهان، التي تعرّضت لضربات مكثفة خلال التصعيد الأخير مع أمريكا وإسرائيل.

ظهر بزشكيان، اليوم الجمعة، وهو يركب الدراجة بهدوء في الشوارع، محاطا بحراسه الشخصيين الذين اضطروا للركض خلفه، في مشهد أثار تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي.

🔴 İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’in yoğun şekilde vurduğu İsfahan bölgesini bisikletle gezdi. pic.twitter.com/QnHk4Tb8a7 — Conflict (@ConflictTR) April 17, 2026

جاءت الجولة خلال زيارة الرئيس الإيراني لمحافظة أصفهان ضمن فعالية "مسار الصحة" لتشجيع ممارسة الرياضة والحياة الصحية، رغم الدمار الذي لحق ببعض المناطق في المدينة جراء الغارات السابقة.

ويُرى في هذا الظهور محاولة من القيادة الإيرانية لإرسال رسالة طمأنة للشعب مفادها أن "الحياة تعود إلى طبيعتها تدريجيا" بعد التوترات الأخيرة، وأن الدولة مستمرة في أنشطتها اليومية رغم الظروف.