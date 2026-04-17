بعد إعلان فتح مضيق هرمز.. رئيس إيران يتجول بالدراجة في شوارع أصفهان (فيديو)

كتب : مصطفى الشاعر

04:14 م 17/04/2026

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

بعد ساعات قليلة من إعلان طهران فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، قام الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بجولة لافتة على دراجة هوائية في شوارع مدينة أصفهان، التي تعرّضت لضربات مكثفة خلال التصعيد الأخير مع أمريكا وإسرائيل.

جولة بزشكيان بالدراجة تخطف الأنظار

ظهر بزشكيان، اليوم الجمعة، وهو يركب الدراجة بهدوء في الشوارع، محاطا بحراسه الشخصيين الذين اضطروا للركض خلفه، في مشهد أثار تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي.

جاءت الجولة خلال زيارة الرئيس الإيراني لمحافظة أصفهان ضمن فعالية "مسار الصحة" لتشجيع ممارسة الرياضة والحياة الصحية، رغم الدمار الذي لحق ببعض المناطق في المدينة جراء الغارات السابقة.

ويُرى في هذا الظهور محاولة من القيادة الإيرانية لإرسال رسالة طمأنة للشعب مفادها أن "الحياة تعود إلى طبيعتها تدريجيا" بعد التوترات الأخيرة، وأن الدولة مستمرة في أنشطتها اليومية رغم الظروف.

فيديو قد يعجبك



انفراجة هرمز تضغط على النفط.. خسائر تتجاوز 11% في الأسواق العالمية
رفض وفد فلسطيني.. قرار مفاجئ يهز اجتماع الفيفا في كندا قبل كأس العالم 2026
معلومات لا تعرفها عن "ليلو".. أشهر طفلة في عالم الكرتون
صعق وسقوط من ارتفاع.. وفاة عامل خلال تجهيز حفل في نادٍ جماهيري بالإسكندرية
20 مليار دولار مقابل اليورانيوم.. تفاصيل جديدة بشأن اتفاق أمريكا وإيران
عاجل| إيران تعلن فتح مضيق هرمز بالكامل أمام السفن التجارية
بعد حديث ترامب عن "الغبار النووي".. ما الحقيقة العلمية وراء هذا المصطلح؟
إحداها مجانية.. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري