"سنُلاحقها في أي مكان".. أمريكا تهدد بمطاردة سفن الدول الداعمة لإيران

كتب : مصطفى الشاعر

04:10 م 16/04/2026

رئيس هيئة الأركان الأمريكي

أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال دان كين، أن القوات المسلحة الأمريكية ستقوم بملاحقة السفن التابعة لأي دولة تقوم بتقديم "دعم مادي" لإيران في أي منطقة حول العالم، مشددا على أن نطاق العمليات العسكرية سيمتد إلى مناطق مسؤولية بعيدة مثل المحيط الهادئ.


مطاردة دولية لسفن النفط


أوضح الجنرال كين، خلال مؤتمر صحفي بالبنتاجون، اليوم الخميس، أن القوات المشتركة ستُطارد بنشاط أي سفينة ترفع العلم الإيراني أو أي سفينة تحاول تقديم دعم مادي لطهران.


وأشار رئيس الأركان الأمريكي، بشكل خاص إلى استهداف "سفن أسطول الظل" التي تنقل النفط الإيراني بطرق غير قانونية للالتفاف على الأنظمة الدولية والعقوبات ومتطلبات التأمين.


حشد عسكري ضخم


كشف دان كين، عن حجم القوة المخصصة لهذه المهمة العالمية، مؤكدا مشاركة 10 آلاف بحار وأكثر من 12 سفينة حربية، بالإضافة إلى عشرات الطائرات، لضمان إحكام القبضة على طرق الإمداد الإيرانية ومنع وصول أي مساعدات مادية للنظام الإيراني عبر البحار.


من جهة أخرى، أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، أن البحرية الأمريكية هي الطرف الذي يفرض سيطرته "الكاملة" على حركة الملاحة في مضيق هرمز، نافيا وجود أي سيطرة فعلية للجانب الإيراني على هذا الممر المائي الاستراتيجي.


وفي سياق متصل، أعلن البيت الأبيض، عن وجود "مؤشرات تفاؤل" بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكدا في الوقت ذاته التزام الولايات المتحدة الصارم بمنع طهران من امتلاك سلاح نووي كهدف استراتيجي لا تنازل عنه.

