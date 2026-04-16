وزير الحرب الأمريكي: الصين قدّمت تأكيدات لـ "واشنطن" بعدم تزويد إيران بأسلحة

كتب : مصطفى الشاعر

04:17 م 16/04/2026

وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث

أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، أن الولايات المتحدة تلقت "تأكيدات رسمية" من الصين بعدم إرسال أسلحة إلى إيران، وذلك في أعقاب تواصل مباشر بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج.


دبلوماسية الرسائل المباشرة


أوضح هيجسيث، خلال مؤتمر صحفي بالبنتاجون، اليوم الخميس، أن العلاقة "القوية والمباشرة" التي تجمع ترامب بالرئيس الصيني ساهمت في حسم هذا الملف، حيث جرى تواصل بينهما أكدت فيه بكين أن عمليات تسليم الأسلحة لن تتم.


وكان ترامب، قد كشف في مقابلة بثُت أمس الأربعاء، عن تبادل رسائل مع شي جين بينج، طالب فيها الأخير بوقف أي إمدادات عسكرية لـ طهران، وتلقى ردا صينيا يؤكد عدم القيام بذلك.


تقارير استخباراتية سابقة


تأتي هذه التحركات الدبلوماسية بعد تقارير حصرية كشفت عن معلومات استخباراتية تُفيد باستعداد الصين لتزويد إيران بأنظمة دفاع جوي جديدة خلال الأسابيع المقبلة.


ومن المقرر أن يزور ترامب بكين في مايو المقبل لعقد قمة مع الرئيس الصيني، حيث يُتوقع أن يتصدر ملف "التعاون العسكري مع إيران" جدول الأعمال.

