الحوثيون: أمريكا دخلت المفاوضات مع إيران بشروط مبنية على "الغطرسة"

كتب : وكالات

04:22 م 16/04/2026

عبد الملك بدرالدين الحوثي

قال عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن المدعومة من إيران، إن الولايات المتحدة تضع في مفاوضاتها مع إيران مطالب مستحيلة على أي دولة مستقلة أن تقبل بها.

وخلال خطاب مصوّر يوم الخميس، قال إن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين الجاري هو نتيجة "فشل" الولايات المتحدة وإسرائيل في تحقيق أهدافهما في الحرب مع إيران.

وأضاف: "إذا نجحت المفاوضات، فستؤدي إما إلى فترة أطول من الاستقرار أو إلى إنهاء العدوان"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة دخلت المفاوضات وفق شروطها الخاصة المبنية على "الغطرسة والكبرياء".

وفي وقت سابق، حذر وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث قادة إيران إيران، مطالبا إياهم بضرورة "الاختيار بحكمة" بين قبول اتفاق متاح حاليا أو مواجهة استمرار الحصار الخانق والعمليات العسكرية الواسعة.

