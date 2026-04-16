هآرتس: بدء هدنة بين إسرائيل ولبنان في السابعة مساء

قال مسؤولون في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الجيش يستعد لوقف إطلاق نار في لبنان من المتوقع أن يبدأ عند الساعة 7:00 مساءً بالتوقيت المحلي، وفقا لما نشرته صحيفة هآرتس العبرية.

وأضاف مسؤولون رفيعو المستوى في جيش الاحتلال الإسرائيلي للصحيفة العبرية، أن قادة كبارًا في الجيش أصدروا تعليمات بالاستعداد للقوات المنتشرة حاليًا في جنوب لبنان للهدنة، والتي أُبلغوا بأنها ستبدأ بين الساعة 7:00 مساءً ومنتصف الليل.

رئيس لبنان يرفض الحديث مع نتنياهو

وفي وقت سابق، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إنه رفض التحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب ما أفاد به مسؤول لبناني لشبكة سي إن إن، وذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي إن الزعيمين كان من المقرر أن يجريا محادثات تاريخية.

وقال المسؤول لشبكة سي إن إن الأمريكية: "أبلغنا الولايات المتحدة أننا غير مستعدين لاتخاذ هذه الخطوة".