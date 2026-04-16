هآرتس: بدء هدنة بين إسرائيل ولبنان في السابعة مساء

كتب : وكالات

04:07 م 16/04/2026

إسرائيل ولبنان

قال مسؤولون في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الجيش يستعد لوقف إطلاق نار في لبنان من المتوقع أن يبدأ عند الساعة 7:00 مساءً بالتوقيت المحلي، وفقا لما نشرته صحيفة هآرتس العبرية.

وأضاف مسؤولون رفيعو المستوى في جيش الاحتلال الإسرائيلي للصحيفة العبرية، أن قادة كبارًا في الجيش أصدروا تعليمات بالاستعداد للقوات المنتشرة حاليًا في جنوب لبنان للهدنة، والتي أُبلغوا بأنها ستبدأ بين الساعة 7:00 مساءً ومنتصف الليل.

رئيس لبنان يرفض الحديث مع نتنياهو

وفي وقت سابق، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إنه رفض التحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب ما أفاد به مسؤول لبناني لشبكة سي إن إن، وذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي إن الزعيمين كان من المقرر أن يجريا محادثات تاريخية.

وقال المسؤول لشبكة سي إن إن الأمريكية: "أبلغنا الولايات المتحدة أننا غير مستعدين لاتخاذ هذه الخطوة".

فيديو قد يعجبك



من الفائض إلى العجز.. هل دخل النفط أزمة طويلة الأجل؟
اقتصاد

من الفائض إلى العجز.. هل دخل النفط أزمة طويلة الأجل؟
حقيقة فتح شاطئ النخيل أمام الجمهور في الإسكندرية.. المصايف توضح| بيان
حقيقة فتح شاطئ النخيل أمام الجمهور في الإسكندرية.. المصايف توضح| بيان
صندوق النقد: البرنامج مع مصر يسمح برفع قيمة القرض
صندوق النقد: البرنامج مع مصر يسمح برفع قيمة القرض
تقلبات جوية مفاجئة بجنوب سيناء.. أمطار في النبي صالح وسيول في وادي الفرنجة
تقلبات جوية مفاجئة بجنوب سيناء.. أمطار في النبي صالح وسيول في وادي الفرنجة
صراع الصدارة يشتعل والأهلي يترقب.. هل تحسم مباراة القمة بطل الدوري المصري؟
صراع الصدارة يشتعل والأهلي يترقب.. هل تحسم مباراة القمة بطل الدوري المصري؟

اختفت.. أمريكا تفقد واحدة من أغلى طائراتها في الخليج العربي: ماذا حدث؟
عبر مصر والبحر الأحمر.. نيوم السعودية تطلق ممرا لنقل البضائع الحساسة
ساعات ويغلق موقع ماسنجر.. التفاصيل الكاملة وما الذي يتغير ومن المتضرر؟
إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
لقاء بعد فراق 43 عامًا.. القصة الكاملة لـ "إسلام" ضحية "عزيزة بنت إبلبيس"
تغير المناخ يحذر من "موجة حر قياسية" اليوم.. ونصائح عاجلة للمزارعين