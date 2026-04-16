أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان اليوم، عن غلق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، لسوء الأحوال الجومائية، وبلغت سرعة الرياح 20 عقدة جنوبية، فيما يتراوح ارتفاع الأمواج من 3 إلى 4 أمتار، مع اضطراب شديد في حالة البحر.

وأكد البيان أن اضطراب حالة البحر استدعى إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، حفاظًا على سلامة الملاحة.

رفع درجة الجاهزية بالموانئ

ووجه اللواء محمد عبدالرحيم، رئيس الهيئة، برفع درجة الجاهزية بكافة الموانئ، والتأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، مع المتابعة المستمرة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للتحديثات المناخية، إلى جانب تفعيل غرف العمليات لمواجهة أي طوارئ محتملة، ومنع الأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.