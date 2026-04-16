"بلتون" تحصل على رخصة الوساطة في المشتقات المالية

كتب : ميريت نادي

04:35 م 16/04/2026

البورصة المصرية

أعلنت البورصة المصرية اليوم، موافقة لجنة العضوية خلال جلستها المنعقدة، على منح شركة "بلتون لتداول الأوراق المالية" ترخيص مزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية، وذلك في ضوء قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وبعد استيفاء الشركة كافة متطلبات قواعد العضوية بالبورصة.

ما هي العقود الآجلة (المشتقات المالية)

أوضح علي متولي، استشاري اقتصادي بإحدى شركات الاستشارات في لندن، في وقت سابق لـ"مصراوي"، أن العقود الآجلة تعد أدوات استثمارية تستمد قيمتها من أصل مالي قائم، مثل الأسهم أو المؤشرات، حيث يراهن المستثمر من خلالها على اتجاه صعود أو هبوط أسعار هذه الأصول.

من جانبه، قال حسام عيد، خبير سوق المال، إن المشتقات المالية تمثل من الأدوات الاستثمارية الحديثة التي تسهم في تعزيز فرص الاستثمار داخل سوق المال المصري، مشددًا على أهمية تنويع الأدوات الاستثمارية لجذب مزيد من رؤوس الأموال.

وأضاف عيد أن إدراج المشتقات المالية في البورصة المصرية من شأنه زيادة عمق السوق، ودعم تدفق الاستثمارات، سواء من المؤسسات المالية أو المستثمرين الأفراد، خاصة مع التوسع في تطبيق التداول على هذه الأدوات.

البورصة المصرية شركة بلتون المشتقات المالية

