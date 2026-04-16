أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أسيوط حكمًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات بحق 4 أشقاء، بعد إدانتهم بالاتجار في مخدر الشابو، وذلك عقب ضبطهم متلبسين أثناء بيع المواد المخدرة بدائرة مركز الغنايم.

تشكيل هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فتحي صادق، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد الدين عزت محمد، ومحمد إبراهيم صقر، وبأمانة سر صلاح تمام محمد.

تفاصيل القضية والتحريات

وتعود وقائع القضية رقم 4557 لسنة 2025 جنايات الغنايم إلى ورود معلومات دقيقة لمفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة أسيوط، تفيد بقيام المتهمين: جمال.ع.م (22 عامًا)، وأشقائه محمود (19 عامًا)، وسداح (20 عامًا)، وفهد (17 عامًا)، بالاتجار في المواد المخدرة، وترويج مخدر الشابو بقرى مراكز الغنايم وصدفا وأبوتيج.

إعداد الكمين وضبط المتهمين

وبعد استصدار الإذن القانوني، جرى إعداد كمين سري لاستدراج المتهمين، حيث توجه ضباط مكافحة المخدرات بمنطقة وسط الصعيد إلى مسكن المتهمين. وأثناء قيام أحد المتهمين بتسليم كمية من مخدر الشابو داخل كيس بلاستيكي شفاف لأحد تجار التجزئة، أعطى الضابط الإشارة المتفق عليها، لتتحرك القوة الأمنية وتلقي القبض عليه في الحال.

المضبوطات بحوزة المتهمين

وأسفرت الحملة عن ضبط المتهم الثالث وبحوزته حقيبة قماشية تحتوي على 12 كيسًا بلاستيكيًا بأحجام وأوزان مختلفة من مخدر الشابو، ومبلغ مالي قدره 3500 جنيه، وسلاح أبيض عبارة عن «مقص».

كما عُثر بحوزة المتهم جمال، أثناء تفتيشه، على سلاح أبيض «مطواة»، وكيس بلاستيكي يحتوي على مخدر الشابو، بالإضافة إلى 4 علب بلاستيكية تحوي كمية كبيرة من مخدر الآيس.

اعترافات المتهمين

وبمواجهة المتهمين، أقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بنظامي الجملة والقطاعي، حيث تولى المتهمان الأول والثاني قيادة التشكيل، بينما قام الثالث بمهام الترويج والنقل، وتولى الرابع أعمال الحراسة والتخزين، مستعينين بآخرين في نقل وتوزيع المواد المخدرة على عملائهم.

نطاق النشاط الإجرامي

وأكد المتهمون اتخاذهم من قرى مراكز الغنايم وصدفا وأبوتيج مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، ومن مسكن المتهمين الأول والثاني وكرًا ومركزًا لإخفاء المواد المخدرة، مشيرين إلى أن المبلغ المالي المضبوط من حصيلة البيع، وأن الهاتف المحمول كان يُستخدم في التواصل مع العملاء.