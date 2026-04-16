مجلس النواب الأمريكي يشيد بجهود مصر في دعم السلام بالشرق الأوسط

كتب : أسماء البتاكوشي

01:46 م 16/04/2026

الدكتور بدر عبد العاطي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الأربعاء، بالنائب "براين ماست" رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، في إطار سلسلة اللقاءات التي يجريها مع قيادات وأعضاء الكونجرس الامريكى خلال زيارته لواشنطن.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، إن "عبد العاطي" حرض على تعزيز التعاون مع لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، بما يسهم فى دعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة التي تحقق المصالح المشتركة للبلدين، مبرزا التعاون القائم بين البلدين فى المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، والدور الذي تضطلع به مصر فى دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة".

وتابعت الخارجية في بيانها: "شهد اللقاء نقاشاً مستفيضاً مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية حول عدد من القضايا الإقليمية ومن بينها التصعيد العسكري في المنطقة والجهود المصرية لخفض التصعيد، وتطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع في لبنان والسودان، فضلا عن قضية الأمن المائي المصري، حيث أبرز وزير الخارجية محددات الموقف المصرى من هذه الملفات".

ومن جانبه، أعرب رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، عن حرصه على دعم الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأمريكية، مثمنا الجهود النشطة والبناءة التي تقوم بها مصر لدعم السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

