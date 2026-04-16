أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان) محمد باقر قاليباف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني نبيه بري، أن طهران تُتابع بشكل حثيث ومستمر جهود إقرار وقف إطلاق النار في لبنان، مشددا على أن هذا الملف يُمثّل "أولوية قصوى" للقيادة الإيرانية.

تضامن ودعم للمقاومة

أعرب قاليباف، اليوم الخميس، عن تعازيه لشعب لبنان ومقاومته، مشيدا بروح الشجاعة والصمود التي يظهرها اللبنانيون في مواجهة العدوان.



وأكد رئيس برلمان إيران، أن طهران لن تنسى "إخوتها اللبنانيين" أبدا، مشيرا إلى أن النصر هو الوعد الإلهي لكل من يسلك طريق المقاومة والثبات، حسبما أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

كشف رئيس البرلمان الإيراني، عن وجود مشاورات واسعة يقودها كبار المسؤولين الإيرانيين، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية، للضغط نحو "وقف دائم وشامل" لإطلاق النار.



وأوضح قاليباف، أن استقرار لبنان يُوازي في أهميته استقرار إيران، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة في المحافل الدولية تهدف إلى إجبار الأعداء على وقف العدوان في كافة مناطق الصراع.

بري: مليون نازح وجرائم إبادة

من جانبه، قدّم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، عرضا لآخر التطورات الميدانية، مؤكدا أن الاحتلال يرتكب جرائم حرب تسببت في نزوح أكثر من مليون و200 ألف لبناني حتى الآن.

وشدد بري، على ثبات المقاومة في ميدان المواجهة، مؤكدا أن أي اتصالات رسمية مع الاحتلال "لا تخدم مصالح الشعب اللبناني"، معبّرا عن تقديره للدور الإيراني الداعم للبنان في هذه المرحلة الصعبة.



ويشهد لبنان، تصعيدا عسكريا خطيرا منذ مطلع شهر مارس الجاري، حيث تشن إسرائيل غارات جوية يومية تطال "الضاحية الجنوبية" لبيروت ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع، بالتوازي مع محاولات التوغل البري عبر عدة محاور، في رد فعل على استهداف "حزب الله" للمواقع الإسرائيلية، مما حوّل المنطقة الحدودية إلى ساحة حرب مفتوحة تشهد خسائر متزايدة في صفوف الجانبين.