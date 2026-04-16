تحت بند "تطوير التعليم".. الكويت تُنهي عقود نحو 3800 معلمة وافدة

كتب : مصطفى الشاعر

01:25 م 16/04/2026

الكويت

تحت بند تطوير التعليم وإعادة هيكلة المنظومة التربوية، كشفت الجهات المختصة في الكويت، عن جدولة زمنية لإنهاء خدمات آلاف المعلمات غير الكويتيات خلال السنوات الخمس المقبلة، بهدف معالجة الفائض في بعض التخصصات الدراسية، والوصول إلى نسبة "صفر" وافدين في مواد معينة، بما يضمن توفير فرص عمل مستدامة للمواطنات.

تفاصيل هيكلة تربوية في الكويت

وفي هذا الصدد، أعلنت مصادر مطلعة لصحيفة "الراي" الكويتية، عن تحرك جديد لديوان الخدمة المدنية يستهدف إعادة هيكلة سوق العمل التربوي في الكويت، من خلال خطة زمنية تمتد لخمس سنوات لإنهاء خدمات المعلمين غير الكويتيين في التخصصات التي تشهد فائضا في الكوادر الوطنية.

تفاصيل الخطة الزمنية للإحلال

تستهدف الخطة إنهاء خدمات 3795 معلما ومعلمة (بواقع 3757 معلمة و38 معلما) في 8 تخصصات دراسية محددة.

وتبدأ الجدولة الزمنية مع نهاية العام الدراسي المقبل 2026 - 2027 وفق التوزيع التالي:

- السنوات الأربع الأولى: إنهاء خدمات 766 معلما ومعلمة بشكل سنوي.

- السنة الخامسة: إنهاء خدمات 731 معلما لاستكمال تنفيذ الخطة بشكل كامل.

- التخصصات المشمولة بقرار "صفر" وافدين

حددت الخطة 8 تخصصات سيتم العمل على الوصول فيها إلى نسبة "صفر" من المعلمين غير الكويتيين بنهاية المدة المعتمدة، وهي:

1- التربية البدنية: 1744 معلما ومعلمة.

2- التربية الإسلامية: 1083 معلمة.

3- رياض الأطفال: 285 معلمة.

4- الاجتماعيات: 216 معلمة.

5- اللغة الفرنسية: 204 معلمة.

6- التربية الفنية: 148 معلمة.

7- الاقتصاد المنزلي: 91 معلمة.

8- علم النفس: 24 معلمة.

دوافع القرار وهيكلة الترشيحات

جاءت هذه الخطوة بناء على "بيانات النظم المتكاملة" التي أظهرت وجود فائض في هذه المواد يشغله معلمون غير كويتيين.

وبالتزامن مع ذلك، تم التنسيق لوقف ترشيح خريجين جدد من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي في هذه التخصصات، والاكتفاء بالطلبة المقيدين حاليا والمتوقع تخرجهم، لضمان استيعاب الكوادر الوطنية وتوجيههم نحو سد الاحتياجات الفعلية للميدان التربوي.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"هربت من أهلها واحتكرها فريد الأطرش".. معلومات عن الفنانة الراحلة ليلى
زووم

"هربت من أهلها واحتكرها فريد الأطرش".. معلومات عن الفنانة الراحلة ليلى
فرصة تاريخية للزمالك.. هل تحسم مباراة القمة بطل الدوري المصري؟
رياضة محلية

فرصة تاريخية للزمالك.. هل تحسم مباراة القمة بطل الدوري المصري؟
عزل الجنوب عن لبنان.. إسرائيل تدمر آخر جسر فوق نهر الليطاني
شئون عربية و دولية

عزل الجنوب عن لبنان.. إسرائيل تدمر آخر جسر فوق نهر الليطاني
البيت الأبيض: متفائلون باتفاق مع إيران.. و"النووي" خط أحمر لا تنازل عنه
شئون عربية و دولية

البيت الأبيض: متفائلون باتفاق مع إيران.. و"النووي" خط أحمر لا تنازل عنه
باكستان تتلقى تمويلا جديدا من السعودية بـ 2 مليار دولار.. لماذا؟
أخبار البنوك

باكستان تتلقى تمويلا جديدا من السعودية بـ 2 مليار دولار.. لماذا؟

اختفت.. أمريكا تفقد واحدة من أغلى طائراتها في الخليج العربي: ماذا حدث؟
عبر مصر والبحر الأحمر.. نيوم السعودية تطلق ممرا لنقل البضائع الحساسة
ساعات ويغلق موقع ماسنجر.. التفاصيل الكاملة وما الذي يتغير ومن المتضرر؟
إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
لقاء بعد فراق 43 عامًا.. القصة الكاملة لـ "إسلام" ضحية "عزيزة بنت إبلبيس"
تغير المناخ يحذر من "موجة حر قياسية" اليوم.. ونصائح عاجلة للمزارعين