تحت بند تطوير التعليم وإعادة هيكلة المنظومة التربوية، كشفت الجهات المختصة في الكويت، عن جدولة زمنية لإنهاء خدمات آلاف المعلمات غير الكويتيات خلال السنوات الخمس المقبلة، بهدف معالجة الفائض في بعض التخصصات الدراسية، والوصول إلى نسبة "صفر" وافدين في مواد معينة، بما يضمن توفير فرص عمل مستدامة للمواطنات.

تفاصيل هيكلة تربوية في الكويت

وفي هذا الصدد، أعلنت مصادر مطلعة لصحيفة "الراي" الكويتية، عن تحرك جديد لديوان الخدمة المدنية يستهدف إعادة هيكلة سوق العمل التربوي في الكويت، من خلال خطة زمنية تمتد لخمس سنوات لإنهاء خدمات المعلمين غير الكويتيين في التخصصات التي تشهد فائضا في الكوادر الوطنية.

تفاصيل الخطة الزمنية للإحلال

تستهدف الخطة إنهاء خدمات 3795 معلما ومعلمة (بواقع 3757 معلمة و38 معلما) في 8 تخصصات دراسية محددة.

وتبدأ الجدولة الزمنية مع نهاية العام الدراسي المقبل 2026 - 2027 وفق التوزيع التالي:

- السنوات الأربع الأولى: إنهاء خدمات 766 معلما ومعلمة بشكل سنوي.

- السنة الخامسة: إنهاء خدمات 731 معلما لاستكمال تنفيذ الخطة بشكل كامل.

- التخصصات المشمولة بقرار "صفر" وافدين

حددت الخطة 8 تخصصات سيتم العمل على الوصول فيها إلى نسبة "صفر" من المعلمين غير الكويتيين بنهاية المدة المعتمدة، وهي:

1- التربية البدنية: 1744 معلما ومعلمة.

2- التربية الإسلامية: 1083 معلمة.

3- رياض الأطفال: 285 معلمة.

4- الاجتماعيات: 216 معلمة.

5- اللغة الفرنسية: 204 معلمة.

6- التربية الفنية: 148 معلمة.

7- الاقتصاد المنزلي: 91 معلمة.

8- علم النفس: 24 معلمة.

دوافع القرار وهيكلة الترشيحات

جاءت هذه الخطوة بناء على "بيانات النظم المتكاملة" التي أظهرت وجود فائض في هذه المواد يشغله معلمون غير كويتيين.

وبالتزامن مع ذلك، تم التنسيق لوقف ترشيح خريجين جدد من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي في هذه التخصصات، والاكتفاء بالطلبة المقيدين حاليا والمتوقع تخرجهم، لضمان استيعاب الكوادر الوطنية وتوجيههم نحو سد الاحتياجات الفعلية للميدان التربوي.