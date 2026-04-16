ترامب لـ ملك هولندا: أريد إنهاء حرب إيران بسرعة

كتب : مصراوي

03:43 ص 16/04/2026

وكالات

قال مسؤولين أمريكيين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال للعاهل الهولندي الملك فيليم ألكسندر، إنه يريد إنهاء الحرب مع إيران بسرعة، بحسب ما أفادت صحيفة به "وول ستريت جورنال".

وبحسب الصحيفة، فإن ترامب قال ذلك خلال مأدبة العشاء مع الملك الهولندي وزوجته الملكة ماكسيما في البيت الأبيض، يوم الاثنين الماضي.

ومع ذلك نقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي رفيع قوله: "إن الولايات المتحدة قادرة على مواصلة حصار مضيق هرمز لفترة غير محدودة".

وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن هناك مخاوف لدى البنتاجون من أن الحصار يزيد من الضغط على البحرية الأمريكية ويضعف حضور الأسطول الأمريكي في مناطق أخرى، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب وملك هولندا ترامب ملك هولندا إنهاء حرب إيران مفاوضات جديدة بين أمريكا وإيران عقوبات أمريكية ضد إيران

