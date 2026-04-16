ترامب لـ ملك هولندا: أريد إنهاء حرب إيران بسرعة

قال مسؤولين أمريكيين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال للعاهل الهولندي الملك فيليم ألكسندر، إنه يريد إنهاء الحرب مع إيران بسرعة، بحسب ما أفادت صحيفة به "وول ستريت جورنال".

وبحسب الصحيفة، فإن ترامب قال ذلك خلال مأدبة العشاء مع الملك الهولندي وزوجته الملكة ماكسيما في البيت الأبيض، يوم الاثنين الماضي.

ومع ذلك نقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي رفيع قوله: "إن الولايات المتحدة قادرة على مواصلة حصار مضيق هرمز لفترة غير محدودة".

وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن هناك مخاوف لدى البنتاجون من أن الحصار يزيد من الضغط على البحرية الأمريكية ويضعف حضور الأسطول الأمريكي في مناطق أخرى، وفقا لروسيا اليوم.