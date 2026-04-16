البنتاجون: أمريكا ستحتاج لسنوات لاستعادة مخزونات الذخيرة بعد حرب إيران

كتب : مصراوي

03:10 ص 16/04/2026

سلاح الجو الامريكي

وكالات

أعلن مدير وكالة الدفاع الصاروخي في البنتاجون الجنرال هيث كولينز، أن الولايات المتحدة ستحتاج لسنوات من أجل استعادة مخزونات الذخيرة المستعملة في الحرب ضد إيران.

قال الجنرال خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي: "نصنع أسلحة كل يوم لاستعادتها، ولكن الاستعادة ستستغرق عدة سنوات".

وأضاف أن البنتاجون لا يستطيع أن يحدد في الوقت الراهن كم سنة تحديدا ستستغرق استعادة المخزونات.


يذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل أطلقتا عملية عسكرية ضد إيران في 28 فبراير الماضي.

وفي 7 أبريل أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين من أجل إجراء مفاوضات مع طهران.

وحسب التقارير الإعلامية الأمريكية، فإن القوات الأمريكية أطلقت 850 صاروخا من نوع "توماهوك" على أهداف في إيران خلال الشهر الأول من العملية.

كما استخدمت القوات الأمريكية أكثر من 2000 صاروخ خلال الأسابيع الأولى لاعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران، وفقا لروسيا اليوم.

