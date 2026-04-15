شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، في فعالية للبنك الدولي بعنوان "حلول مبتكرة لزيادة الإنتاج وضمان الوصول إلى المنتجات الطبية"، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدوليين في واشنطن.

القى عبد العاطي كلمة خلال الفعالية، أعرب خلالها عن التقدير لاستجابة مجموعة البنك الدولي لنداءات الدول الأفريقية لتوطين صناعة المنتجات الصحية الأساسية، مثمنا إطلاق مبادرة النفاذ والتصنيع الطبي في إفريقيا (AIM2030) وتدشينها تجريبياً في تسع دول إفريقية، من بينها مصر. كما أكد أن المبادرة تمثل ركيزة أساسية لتعزيز فعالية النظم الصحية وقدرتها على الصمود، في ظل محدودية القدرات الإنتاجية الدوائية في القارة.

وشدد عبد العاطي على عدد من الأولويات، في مقدمتها ضرورة توطين سلاسل الإمداد في القارة الأفريقية عبر الاستثمار في البنية التحتية والطاقة التصنيعية، وضرورة نقل التكنولوجيا ورقمنة تصاريح انتاج الدواء بالدول الأفريقية، والإسراع في توحيد الأطر التنظيمية من خلال تفعيل الوكالة الإفريقية للأدوية وتعزيز آليات الشراء الموحد، فضلا عن تعبئة آليات تمويل مبتكرة لتغطية الاحتياجات التمويلية للقطاع الصحي.

واستعرض وزير الخارجية، الجهود الوطنية التي تبذلها مصر لتعزيز قطاع الصحة، في إطار رؤية تستهدف تحويلها إلى مركز إقليمي لتصنيع الأدوية والتكنولوجيا الطبية.

ومن أبرز هذه الجهود مشروع "EDA PharmaLand" الذي أطلقته هيئة الدواء المصرية لزيادة صادرات القطاع الصحي بحلول عام 2030، إلى جانب اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتوطين تصنيع اللقاحات في عام 2024، استنادا إلى التجارب الوطنية الناجحة من بينها توطين علاج فيروس التهاب الكبد الوبائي "سي".

كما تطرق وزير الخارجية إلى برنامج “100 مليون صحة” لكونه نموذجا رائدا في تعزيز منظومة الرعاية الصحية والوقاية، مؤكدا على أهمية جذب الاستثمارات لتغطية مجالات البحث والتطوير في هذا القطاع الحيوي، بما يدعم الابتكار ويعزز القدرة التنافسية.

وأشار إلى تبني الحكومة المصرية لإطار تنظيمي متكامل يتضمن حوافز للمستثمرين، مع رقمنة إجراءات التراخيص لتعزيز الكفاءة والشفافية، فضلا عن العمل على إنشاء مجمع صناعي متكامل للأطراف الصناعية. وعلى المستوى القاري.

وأكد الوزير عبد العاطى استمرار دور مصر في دعم جهود تعزيز القدرات الصحية في إفريقيا، حيث تم اختيار مصر مركزا إقليميا للتميز التنظيمي من قبل وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية.

وأشار عبد العاطي، إلى أن مصر تتعاون بشكل وثيق مع المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في عدد من المجالات ذات الأولوية، فضلا عن استضافتها لمؤتمر الصحة الإفريقي (Africa Health ExCon)، الذي أصبح منصة قارية رائدة تجمع مختلف الأطراف المعنية لدعم تطوير القطاع الصحي في إفريقيا.

وشدد عبد العاطي على ضرورة استمرار وتيرة التعاون مع المنظمات الدولية المعنية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، لضمان تبادل الخبرات وتبني أفضل الممارسات العالمية.