نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن مسؤولان أمريكيان قوله إن مفاوضين أمريكيين وإيرانيين أحرزوا تقدما في محادثات أمس الثلاثاء، واقتربوا أكثر من التوصل إلى اتفاق إطاري لإنهاء الحرب.

ويعمل الطرفان الخصمان، بمساعدة وسطاء من باكستان ومصر وتركيا، على تضييق الفجوات المتبقية والتوصل إلى اتفاق قبل انتهاء مهلة وقف إطلاق النار في 21 أبريل الجاري.

ووصل اليوم الأربعاء إلى طهران، وفد باكستاني برئاسة قائد الجيش، الجنرال عاصم منير، لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين.

وحذر مسؤولون أمريكيون ومصادر مطلعة على جهود الوساطة من أن التوصل إلى اتفاق غير مضمون، نظرا لوجود خلافات كبيرة بين الجانبين.

وقال مسؤول باكستاني: "دعونا ننتظر لنرى ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق، ونحن متفائلون، ولذلك نعمل على الدفع في هذا الاتجاه مع كلا الجانبين".

وأشار مسؤول أمريكي إلى أن فريق التفاوض التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يضم نائب الرئيس جيه دي فانس، ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، وكبير المستشارين جاريد كوشنر، واصل أمس الثلاثاء إجراء اتصالات هاتفية وتبادل مسودات مقترحات مع الإيرانيين والوسطاء.

وقال المسؤول الأمريكي: "كانوا على الهاتف ويجرون اتصالات سرية مع جميع الدول، وهم يقتربون أكثر من التوصل إلى اتفاق".

وذكر مسؤولون أمريكيون ومصادر مطلعة على جهود الوساطة إنه من المرجح عقد جولة جديدة من المحادثات المباشرة في الأيام المقبلة قبل انتهاء مهلة وقف إطلاق النار، لكن لم يتم تحديد موعد لها بعد.

وقال فانس، الذي قاد المحادثات الأولية في باكستان الأسبوع الماضي، خلال فعالية لمنظمة "ترنينج بوينت يو إس إيه" في ولاية جورجيا أمس الثلاثاء: "أعتقد أن الأشخاص الذين كنا نجلس أمامهم كانوا يريدون التوصل إلى اتفاق... وأشعر بتفاؤل كبير بشأن ما وصلنا إليه".

وفي غضون ذلك، وصل إلى جدة اليوم الأربعاء رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، في زيارة الى السعودية يلتقي خلالها مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لبحث مساعي إسلام آباد لجولة ثانية محتملة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الباكستاني إلى المملكة ضمن جولة دبلوماسية تشمل السعودية وقطر وتركيا، في إطار مساعي بلاده لجولة ثانية محتملة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، إن شريف سيقوم بزيارات رسمية مكثفة لأربعة أيام، تشمل السعودية وقطر وتركيا، في الفترة من 15 إلى 18 أبريل الجاري.

ومن ناحية أخرى صرح رئيس الأركان الإسرائيلي، اللفتنانت جنرال، إيال زامير، اليوم الأربعاء، خلال جولة في جنوب لبنان برفقة قائد المنطقة الشمالية الميجور جنرال رافي ميلو زامير، قائلا: "لقد صادقنا على خطط لاستمرار العمليات في كل من لبنان وإيران" وفقا لما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت على موقعها على الإنترنت (واي نت).

وأضاف: "لقد وجهنا ضربات قاسية للنظام الإرهابي الإيراني، وجردناه من قدراته الدفاعية وأضعفناه. والآن يجب ألا نسمح لهم بتحقيق أي إنجازات في الملف النووي أو في مضيق هرمز أو في غيرها من القضايا المطروحة على جدول الأعمال. ونحن في حالة تأهب قصوى، وطائرات سلاح الجو جاهزة ومسلحة، والأهداف مُحملة في الأنظمة، ونحن نعرف كيف نطلقها فورا".