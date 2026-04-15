نتنياهو: مستمرون في ضرب حزب الله وسنحسم المعركة في بنت جبيل

كتب : وكالات

09:24 م 15/04/2026 تعديل في 09:28 م

بنيامين نتنياهو

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنهم سيستمرون في ضرب حزب الله داخل لبنان، مؤكدًا أن المعركة في بنت جبيل تقترب من الحسم.

وأضاف نتنياهو في كلمة مصورة اليوم الأربعاء:"نحن على وشك حسم المعركة في بنت جبيل وقواتنا تواصل ضرب حزب الله"، مشيرًا إلى أنه أصدر أوامر للجيش بمواصلة التعزيزات في منطقة أمنية جنوب لبنان.

نتنياهو: المفاوضات مع لبنان لم تحدث منذ 40 عامًا

وأوضح نتنياهو، أن المفاوضات مع لبنان لم تحدث منذ 40 عامًا، لكنها تجري الآن بسبب قوة إسرائيل.

نتنياهو: مستعدون لاستئناف الحرب على إيران

وفيما يتعلق بالملف الإيراني، قال نتنياهو إن أهداف بلاده مع واشنطن متطابقة، وتشمل إخراج المواد المخصبة وإلغاء قدرات تخصيب اليورانيوم داخل إيران.

وأشار نتنياهو إلى أنه من المبكر التنبؤ بنتيجة المفاوضات بين واشنطن وطهران، مؤكدًا في الوقت ذاته الاستعداد لكافة السيناريوهات في حال استئناف القتال.

وأضاف نتنياهو، أن حلفاءه الأمريكيين يطلعون إسرائيل على اتصالاتهم مع إيران، مؤكدًا أن إسرائيل على أهبة الاستعداد لأي تطورات محتملة.

قصف لبنان حرب إيران إيران وأمريكا نتنياهو تخصيب اليورانيوم

