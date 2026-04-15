ترامب: على بابا الفاتيكان أن يدرك أن امتلاك إيران قنبلة نووية أمر غير مقبول بتاتا

كتب : مصراوي

05:49 ص 15/04/2026

بابا الفاتيكان و الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن حلف الناتو لم يمد يد العون للولايات المتحدة كما أنه لن يفعل ذلك في المستقبل، قائلا: "الناتو لم ولن يساعدنا".

وأضاف ترامب: "على بابا الفاتيكان أن يدرك أن امتلاك إيران قنبلة نووية أمر غير مقبول بتاتا"، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتبر أن حرب إيران قريبة جدا من نهايتها، في ظل وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، مضى منهما أسبوع.

وأوضح ترامب لشبكة "فوكس بزنس" في مقابلة ستبث كاملة صباح الأربعاء: "أعتقد أنها قريبة من الانتهاء نعم أراها قريبة جدا من الانتهاء"، مؤكدا أيضا أن "الولايات المتحدة لم تنته بعد".

