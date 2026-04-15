الموانئ حوصرت بالكامل.. الجيش الأمريكي: أوقفنا تماما التجارة عبر البحر



وكالات

أعلن الجيش الأمريكي، فجر اليوم الأربعاء، أن الموانئ الإيرانية حوصرت بالكامل، وأن حركة التجارة عبر البحر من وإلى إيران توقفت تماما.

قال قائد القيادة الوسطى الأمريكية "سنتكوم" براد كوبر في بيان، إنه تم تطبيق الحصار البحري على الموانئ الإيرانية بالكامل، مع احتفاظ القوات الأمريكية بالتفوق البحري في الشرق الأوسط.

أضاف البيان: "يقدر أن 90% من الاقتصاد الإيراني يعتمد على التجارة الدولية عبر البحر، وفي أقل من 36 ساعة منذ تطبيق الحصار، أوقفت القوات الأمريكية تماما حركة التجارة عبر البحر من وإلى إيران".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الحصار على موانئ إيران، الأحد، بعد فشل جولة مفاوضات بين الطرفين في إسلام آباد، السبت.

قالت القيادة الوسطى في وقت سابق: "خلال الساعات الـ24 الأولى، لم ‌تتمكن أي سفينة ‌من تجاوز الحصار الأمريكي".

وأضافت سنتكوم، أن 6 سفن امتثلت لتوجيهات القوات الأمريكية بالعودة إلى ميناء إيراني.

وتسبب الحصار الأمريكي لإيران في المزيد من عدم اليقين بالنسبة لشركات الشحن والنفط والتأمين من مخاطر الحرب.

وذكرت مصادر، الثلاثاء، أن حركة المرور عبر مضيق هرمز لا تزال تمثل ‌جزءا ضئيلا فقط من أكثر من 130 عملية عبور، قبل بدء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير الماضي، وفقا لسكاي نيوز.