الموانئ حوصرت بالكامل.. الجيش الأمريكي: أوقفنا تماما التجارة عبر البحر من وإلى إيران

كتب : مصراوي

04:48 ص 15/04/2026

مضيق هرمز

وكالات

أعلن الجيش الأمريكي، فجر اليوم الأربعاء، أن الموانئ الإيرانية حوصرت بالكامل، وأن حركة التجارة عبر البحر من وإلى إيران توقفت تماما.

قال قائد القيادة الوسطى الأمريكية "سنتكوم" براد كوبر في بيان، إنه تم تطبيق الحصار البحري على الموانئ الإيرانية بالكامل، مع احتفاظ القوات الأمريكية بالتفوق البحري في الشرق الأوسط.

أضاف البيان: "يقدر أن 90% من الاقتصاد الإيراني يعتمد على التجارة الدولية عبر البحر، وفي أقل من 36 ساعة منذ تطبيق الحصار، أوقفت القوات الأمريكية تماما حركة التجارة عبر البحر من وإلى إيران".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الحصار على موانئ إيران، الأحد، بعد فشل جولة مفاوضات بين الطرفين في إسلام آباد، السبت.

قالت القيادة الوسطى في وقت سابق: "خلال الساعات الـ24 الأولى، لم ‌تتمكن أي سفينة ‌من تجاوز الحصار الأمريكي".

وأضافت سنتكوم، أن 6 سفن امتثلت لتوجيهات القوات الأمريكية بالعودة إلى ميناء إيراني.

وتسبب الحصار الأمريكي لإيران في المزيد من عدم اليقين بالنسبة لشركات الشحن والنفط والتأمين من مخاطر الحرب.

وذكرت مصادر، الثلاثاء، أن حركة المرور عبر مضيق هرمز لا تزال تمثل ‌جزءا ضئيلا فقط من أكثر من 130 عملية عبور، قبل بدء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير الماضي، وفقا لسكاي نيوز.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هنا الزاهد تتألق بإطلالة "كاجوال" أوروبية في شوارع باريس
زووم

هنا الزاهد تتألق بإطلالة "كاجوال" أوروبية في شوارع باريس
بعد ساعات من البحث.. الإنقاذ النهري ينتشل جثمان "لاعب كرة قدم" غرق في المنوفية
أخبار المحافظات

بعد ساعات من البحث.. الإنقاذ النهري ينتشل جثمان "لاعب كرة قدم" غرق في المنوفية
الموانئ حوصرت بالكامل.. الجيش الأمريكي: أوقفنا تماما التجارة عبر البحر
شئون عربية و دولية

الموانئ حوصرت بالكامل.. الجيش الأمريكي: أوقفنا تماما التجارة عبر البحر
أحمد فتوح لاعب الزمالك يحتفل بخطوبته (صورة)
رياضة محلية

أحمد فتوح لاعب الزمالك يحتفل بخطوبته (صورة)
مُرحلًا من مستشفى العباسية.. إعادة المتهم بـ"مذبحة كرموز" إلى محبسه بالإسكندرية
أخبار المحافظات

مُرحلًا من مستشفى العباسية.. إعادة المتهم بـ"مذبحة كرموز" إلى محبسه بالإسكندرية

أسرار الفراعنة.. زاهي حواس يكشف حقائق مثيرة عن الآثار و"ما خفي تحت الأرض" -فيديو
رسميا.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد اعتماد الوزير