خلال آخر 24 ساعة.. أكثر من 20 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز



وكالات

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، إن أكثر من 20 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت الصحيفة أن الدول الأوروبية تعمل على صياغة خطة لتشكيل تحالف لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، لا يضم الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم، إن الحديث يدور حول تحالف واسع لضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز دون أي عوائق، بما في ذلك من خلال إرسال سفن عسكرية إلى المنطقة.

كانت الولايات المتحدة قد أعلنت في 13 أبريل الجاري فرض حصار على مضيق هرمز ومنع مرور أي سفينة تبحر من الموانئ الإيرانية، وذلك بعد أن هددت إيران باستهداف أي سفن مرتبطة بالولايات المتحدة وحلفائها في المضيق.

يذكر أن إيران أعلنت إغلاق مضيق هرمز الذي تأتي عبره نحو 25% من إمدادات النفط العالمية، أمام السفن التي لها صلة بالولايات المتحدة وحلفائها بعد أن أطلقت الولايات المتحدة وإسرائيل عملية عسكرية ضدها في 28 فبراير الماضي، وفقا لروسيا اليوم.