أظهرت بيانات تتبع السفن مرور عدة سفن عبر مضيق هرمز الاستراتيجي خلال اليوم الأول الكامل لتطبيق الحصار الذي أعلنته الولايات المتحدة.

ووفقا لما أوضحته القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، فإن إجراءات الحصار تستهدف حصرا السفن التي تدخل الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية أو تخرج منها، بينما يُسمح للسفن المتجهة إلى وجهات أخرى بمواصلة عبور الممر المائي.

وأكدت القيادة في تحديثاتها اليومية أن أي سفينة لم تنجح في اختراق الطوق الأمريكي خلال الـ24 ساعة الأولى.

سفن تعبر الممر المائي خلال حرب إيران

وبحسب شبكة "سي إن إن"، كشفت منصة "كيبلر" المتخصصة في تحليل واستخبارات البيانات البحرية عن مرور ما لا يقل عن 9 سفن تجارية عبر المضيق منذ يوم أمس.

وشملت قائمة السفن العابرة ناقلة النفط "ريتش ستاري"، والتي تخضع لعقوبات من قبل واشنطن منذ عام 2023 لارتباطها بطهران، بالإضافة إلى الناقلة "إلبس" المدرجة أيضا ضمن قوائم العقوبات المرتبطة بالأنشطة الإيرانية.

وتأتي هذه التحركات في وقت يراقب فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسارات التصعيد الميداني، بينما تستمر العمليات العسكرية التي يشارك فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي والقوى المتحالفة في المنطقة، مما يزيد من حساسية الرقابة على حركة الملاحة في صراع إيران وأمريكا.

تداعيات حرب إيران وأمريكا على الملاحة الدولية

وأفادت بيانات شركة "مارين ترافيك" المعنية بتتبع حركة الشحن البحري، بعبور عدة سفن إضافية للممر المائي اليوم، من بينها ناقلة البضائع السائبة "كريستيانا" التي ترفع علم ليبيريا، وناقلة النفط "مورليكيشان" المملوكة لشركة تتخذ من جزر مارشال مقرا لها وتواجه عقوبات أمريكية بموجب برامج استهداف الأنشطة الإيرانية.

ورصدت التقارير الأخيرة عبور ناقلة نفط تتبع شركة صينية وناقلة مخصصة لنقل غاز البترول المسال.

وأشارت "سي إن إن" إلى تعذر التثبت المستقل من مسارات هذه الرحلات، نظرا لأن بيانات الشحن قد تشوبها بعض المخالفات الناتجة عن فجوات الإشارة أو تعمد إرسال بيانات مضللة لأنظمة التتبع.

وتوضح الإحصائيات تراجعا حادا في حركة المرور؛ حيث انخفضت نسبة السفن العابرة للمضيق إلى أقل من 10% من معدلاتها المعتادة، والتي كانت تتجاوز 100 سفينة يوميا قبل اندلاع المواجهة المباشرة وتصاعد حرب إيران وأمريكا.