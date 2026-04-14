الرئيس عون: لبنان بحاجة لمساعدات عاجلة وسط كارثة إنسانية

كتب : د ب أ

03:53 م 14/04/2026

جوزاف عون

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان تسببت في كارثة إنسانية كبيرة، نتيجة نزوح أكثر من مليون شخص من المناطق المتضررة.

وأوضح، خلال لقائه مع المفوض السامي لشؤون اللاجئين والرئيس العراقي السابق برهم صالح، أن لبنان بحاجة إلى مساعدات عاجلة، مشيرًا إلى أن تداعيات النزوح ستستمر حتى بعد وقف إطلاق النار.

من جانبه، أكد برهم صالح أنه جاء إلى لبنان لنقل رسالة تضامن ودعم للشعب اللبناني في ظل الظروف الصعبة، لافتًا إلى اطلاعه ميدانيًا على حجم الدمار ومعاناة المدنيين، في ظل وجود أعداد كبيرة من النازحين.

وأشار إلى أن اللقاء تضمن التأكيد على دعم المجتمع الدولي والمفوضية لشؤون اللاجئين للبنان، وتعزيز الشراكة مع الحكومة لمساعدة المتضررين، مع ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة.

وشدد على أن المساعدات الإنسانية تمثل ضرورة ملحة، إلا أن الحل الأساسي يكمن في إنهاء الحرب والتوصل إلى سلام دائم، مع استمرار العمل على تقديم الدعم للنازحين بالتعاون مع الجهات المحلية والمنظمات الدولية.

