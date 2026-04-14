فايننشال تايمز: قائد جيش باكستان يعمل لإيجاد توافق بين مقترحي أمريكا وإيران بشأن اليورانيوم

كتب : وكالات

03:36 م 14/04/2026

المفاوضات الأمريكية الإيرانية في باكستان

أفادت تقارير دبلوماسية باستمرار تبادل الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران عبر وسطاء، في إطار جهود لإعادة إحياء مسار المفاوضات بين الجانبين.

وقال دبلوماسي باكستاني لفايننشال تايمز، إن رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير، الذي لعب دورًا في محادثات نهاية الأسبوع، يعمل بشكل نشط لإيجاد أرضية مشتركة بين الطرفين وتقريب وجهات النظر.

ويسعى الوسطاء إلى إقناع واشنطن وطهران بعقد محادثات فنية على مستوى أدنى، بهدف معالجة القضايا الخلافية، بما في ذلك ملفات تتعلق بالممرات البحرية والبرنامج النووي الإيراني.

وأشار دبلوماسيون إلى أن الجانبين دخلا المفاوضات بمواقف متشددة، ما ساهم في تعثر التوصل إلى تفاهمات خلال الجولة السابقة.

وفي هذا السياق، قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إن الكرة باتت في ملعب الجانب الآخر، في إشارة إلى انتظار واشنطن خطوات من طهران لاستئناف المحادثات.

