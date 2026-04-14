من المقرر أن تعقد إسرائيل ولبنان محادثات مباشرة في واشنطن، في أول اجتماع علني بين مسؤولين كبار من البلدين منذ أكثر من 40 عامًا.

ويمثل الجانب الإسرائيلي سفيره لدى الولايات المتحدة، يحيئيل ليتر، الذي سيلتقي نظيرته اللبنانية ندى حمادة، في إطار لقاء تمهيدي لبدء مسار تفاوضي أوسع.

وتستند المباحثات إلى توجهات أعلنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تشمل السعي إلى نزع سلاح حزب الله والتوصل إلى اتفاق سلام مع لبنان.

في المقابل، تشير تقديرات إلى وجود فجوة واسعة بين الطرفين، إذ يشترط الجانب اللبناني وقف إطلاق النار قبل بدء أي مفاوضات، بينما تؤكد إسرائيل استمرار عملياتها العسكرية بالتوازي مع التفاوض.

وذكرت مصادر أن إسرائيل خففت مؤخرًا من وتيرة غاراتها في لبنان تحت ضغط أمريكي، حيث امتنعت عن استهداف العاصمة بيروت ومناطق واسعة من سهل البقاع، مع اشتراط موافقة سياسية مسبقة على تنفيذ أي غارة، مع استمرار استهداف مواقع في جنوب لبنان.

وكان الطرفان قد توصلا إلى هدنة بوساطة أمريكية في نوفمبر 2024، تضمنت نزع سلاح حزب الله وانسحاب القوات الإسرائيلية، إلا أنها لم تستمر.

وتسعى الحكومة الإسرائيلية حاليًا إلى اتفاق أوسع يتضمن التزامات لبنانية أكثر وضوحًا، في وقت تواجه فيه ضغوطًا داخلية ترفض وقف القتال وتدعو إلى استمرار السيطرة على مناطق حدودية.

من جانبه، أكد مصدر رسمي لبناني أن أولوية بلاده في هذه المفاوضات تتمثل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مشيرًا إلى أن تكليف السفيرة اللبنانية في واشنطن يقتصر على هذا الملف.

وأوضح أن جلسة اليوم تُعد تمهيدية أو "جلسة صفر"، على أن تُبحث باقي الملفات لاحقًا بمشاركة وفود أوسع، لافتًا إلى أن انضمام وزير الخارجية الأمريكي يعكس جدية الرعاية الأمريكية للمفاوضات.

وأضاف أن الاتصالات مع الجانب الأمريكي إيجابية وتظهر تفهمًا للموقف اللبناني.