إعلان

لأول مرة منذ 40 عامًا.. محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن

كتب : وكالات

01:29 م 14/04/2026

إسرائيل ولبنان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

من المقرر أن تعقد إسرائيل ولبنان محادثات مباشرة في واشنطن، في أول اجتماع علني بين مسؤولين كبار من البلدين منذ أكثر من 40 عامًا.

ويمثل الجانب الإسرائيلي سفيره لدى الولايات المتحدة، يحيئيل ليتر، الذي سيلتقي نظيرته اللبنانية ندى حمادة، في إطار لقاء تمهيدي لبدء مسار تفاوضي أوسع.

وتستند المباحثات إلى توجهات أعلنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تشمل السعي إلى نزع سلاح حزب الله والتوصل إلى اتفاق سلام مع لبنان.

في المقابل، تشير تقديرات إلى وجود فجوة واسعة بين الطرفين، إذ يشترط الجانب اللبناني وقف إطلاق النار قبل بدء أي مفاوضات، بينما تؤكد إسرائيل استمرار عملياتها العسكرية بالتوازي مع التفاوض.

وذكرت مصادر أن إسرائيل خففت مؤخرًا من وتيرة غاراتها في لبنان تحت ضغط أمريكي، حيث امتنعت عن استهداف العاصمة بيروت ومناطق واسعة من سهل البقاع، مع اشتراط موافقة سياسية مسبقة على تنفيذ أي غارة، مع استمرار استهداف مواقع في جنوب لبنان.

وكان الطرفان قد توصلا إلى هدنة بوساطة أمريكية في نوفمبر 2024، تضمنت نزع سلاح حزب الله وانسحاب القوات الإسرائيلية، إلا أنها لم تستمر.

وتسعى الحكومة الإسرائيلية حاليًا إلى اتفاق أوسع يتضمن التزامات لبنانية أكثر وضوحًا، في وقت تواجه فيه ضغوطًا داخلية ترفض وقف القتال وتدعو إلى استمرار السيطرة على مناطق حدودية.

من جانبه، أكد مصدر رسمي لبناني أن أولوية بلاده في هذه المفاوضات تتمثل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مشيرًا إلى أن تكليف السفيرة اللبنانية في واشنطن يقتصر على هذا الملف.

وأوضح أن جلسة اليوم تُعد تمهيدية أو "جلسة صفر"، على أن تُبحث باقي الملفات لاحقًا بمشاركة وفود أوسع، لافتًا إلى أن انضمام وزير الخارجية الأمريكي يعكس جدية الرعاية الأمريكية للمفاوضات.

وأضاف أن الاتصالات مع الجانب الأمريكي إيجابية وتظهر تفهمًا للموقف اللبناني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسرائيل لبنان واشنطن حزب الله وقف إطلاق النار إيران إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حتى 61 قرشا.. سعر الدولار ينخفض مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
أخبار البنوك

حتى 61 قرشا.. سعر الدولار ينخفض مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
توجيه مهم من وزيرة الإسكان بشأن تنفيذ مشروعات "سكن لكل المصريين" بأكتوبر
أخبار العقارات

توجيه مهم من وزيرة الإسكان بشأن تنفيذ مشروعات "سكن لكل المصريين" بأكتوبر
"صباح الفل".. فرنش مونتانا يتحدث باللهجة المصرية في حفله مع تامر حسني
زووم

"صباح الفل".. فرنش مونتانا يتحدث باللهجة المصرية في حفله مع تامر حسني
"أنتِ اللي بوّظتي الجوازة".. تحقيقات النيابة في طعن سيدة وابنتها بعزبة
حوادث وقضايا

"أنتِ اللي بوّظتي الجوازة".. تحقيقات النيابة في طعن سيدة وابنتها بعزبة
حريق الزاوية الحمراء.. 5 وفيات داخل مصنع ملابس والنيران تلتهم المكان
حوادث وقضايا

حريق الزاوية الحمراء.. 5 وفيات داخل مصنع ملابس والنيران تلتهم المكان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

5 عوامل تتحكم في المستقبل .. مؤسسات وبنوك دولية تعدل توقعاتها لسعر الفائدة في مصر
ضربة كبيرة للاحتلال.. إيطاليا تعلق اتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل
رغم صعوده عالميا.. سعر الدولار يهبط في التعاملات الأولى للبنوك بعد الإجازة.. لماذا؟
موجة غلاء تضرب زيوت السيارات بمصر.. ومسؤول: "أمر طبيعي وقد تزيد مجددا"