يبحث عدد كبير من المواطنين والعاملين في القطاعين العام والخاص، عن موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026.

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

ويرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026.

بحسب رئاسة الجمهورية، فإن موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026، سيكون السبت 25 أبريل 2025.

قائمة إجازات 2026 المتبقية





25 أبريل (السبت):

عيد تحرير سيناء.

1 مايو (الجمعة):

عيد العمال.

26 مايو (الثلاثاء):

وقفة عرفات.

27 – 29 مايو (الأربعاء–الجمعة):

عيد الأضحى المبارك.

17 يونيو (الأربعاء):

رأس السنة الهجرية 1448 هـ.

30 يونيو (الثلاثاء):

ذكرى ثورة 30 يونيو.

23 يوليو (الخميس):

عيد ثورة يوليو.

26 أغسطس (الأربعاء):

المولد النبوي الشريف.

6 أكتوبر (الثلاثاء):

عيد القوات المسلحة (نصر أكتوبر).