إيران تعلق على تقارير بشأن استئناف المفاوضات مع واشنطن

كتب : محمد جعفر

03:54 م 14/04/2026

إيران

أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عدم توفر أي معلومات بشأن عقد جولة جديدة من المحادثات بين طهران وواشنطن، رغم استمرار قنوات التواصل غير المباشر.

ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي أن هناك تبادلاً للرسائل بين إيران وباكستان، التي تضطلع بدور الوسيط، موضحًا أن هذه الرسائل تتناول "التطورات الراهنة" في أعقاب تعثر الجولة الأخيرة من المفاوضات التي جرت بداية الأسبوع في إسلام آباد دون تحقيق تقدم يُذكر.

في المقابل، كانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن مصادر مطلعة أن وفدي التفاوض من الولايات المتحدة وإيران قد يعودان إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد خلال الأسبوع الجاري، في محاولة لاستئناف المحادثات الهادفة إلى إنهاء الحرب.

وبين تضارب التصريحات وغياب التأكيدات الرسمية، يبقى مسار التفاوض مفتوحًا على احتمالات متعددة، تتراوح بين استئناف قريب للمحادثات أو استمرار الجمود في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي والدولي.

صندوق النقد يقلص توقعات نمو اقتصاد مصر إلى 4.2% و4.7% للعام الحالي والمقبل
الشروط والإجراءات.. كيف تحصل على المعاش المبكر؟
"صباح الفل".. فرنش مونتانا يتحدث باللهجة المصرية في حفله مع تامر حسني
مؤلف "سطلانة" يوضح لـ"مصراوي" حقيقة تعدي مسلسل أمريكي على الأغنية
"صافي القياس".. كيف تحول سطح منزلك لمحطة كهرباء وتبيع التيار للشركة؟

