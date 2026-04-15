إعلان

وزارة التضامن و"القومي لحقوق الإنسان" يبحثان تطوير منظومة الحماية الاجتماعية

كتب : محمد نصار

10:28 ص 15/04/2026

مايا مرسي والدكتور أحمد إيهاب جمال الدين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن تطوير سياسات الحماية الاجتماعية يتطلب تبني مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، تضمن وصول الخدمات إلى مستحقيها بكفاءة وعدالة، وتعزز من فعالية التدخلات الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.

جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث ناقش الجانبان سبل الارتقاء ببرامج الحماية الاجتماعية، وربطها بشكل أوثق بالمعايير الحقوقية، بما يحقق استجابة أكثر دقة لاحتياجات الفئات المستفيدة.

وأشار جمال الدين إلى أن التعامل مع قضايا الفقر والهشاشة الاجتماعية لا ينبغي أن يقتصر على تقديم الدعم، بل يستلزم تطوير سياسات مستدامة تقوم على الإنصاف وتكافؤ الفرص، مع تعزيز آليات الاستهداف لضمان توجيه الموارد بصورة أكثر كفاءة.

وأضاف أن وزارة التضامن الاجتماعي تعد من الجهات الأعلى استجابة لشكاوى المجلس، وفقا للتقرير السنوي الأخير، وهو ما يعكس مستوى متقدما في التفاعل مع منظومة الشكاوى، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة.

كما شدد على أهمية تفعيل بروتوكول العمل الموقع بين المجلس والوزارة من خلال التوسع في برامج بناء القدرات، لا سيما للعاملين في الصفوف الأمامية، بما يدعم دمج مبادئ حقوق الإنسان في آليات تقديم الخدمة.

ودعا رئيس المجلس إلى تطوير آليات التنسيق الفني عبر تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ مجالات العمل القائمة، إلى جانب إتاحة زيارات ميدانية لدور الرعاية، بما يسمح بتقييم أوضاعها في ضوء الأطر المعتمدة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن ملف الحماية الاجتماعية يحظى بأولوية واهتمام كبيرين من قبل الدولة،
واستطاعت وزارة التضامن الاجتماعي التوسع في برامج الدعم النقدي والعيني، لتغطي أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين، مع رفع كفاءة الاستهداف وضمان وصول الدعم لمستحقيه بدقة.

قانون الضمان الاجتماعي

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 مثل تتويجا لجهود وزارة التضامن الاجتماعي في مجال الحماية الاجتماعية، وتحولا جوهريا في الإطار القانوني الذي ينظم هذه الحماية في مصر، فبموجب القانون، أصبح برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" التزاما قانونيا ثابتا، ما يعزز مأسسة الدعم ويمنح المستفيدين شعورا أكبر بالأمان والثقة.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الوزارة عبر برامجها ومشاريعها المختلفة تدعم مختلف الفئات من الأسر الأولى بالرعاية، وتهدف إلى توفير كافة سبل الرعاية والحماية لتلك الفئات.

ويعكس اللقاء توجها نحو تعزيز البعد الحقوقي في السياسات الاجتماعية، بما يدعم كفاءة نظم الحماية الاجتماعية ويحسن من أثرها على الفئات المستهدفة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المجلس القومي لحقوق الإنسان وزيرة التضامن قانون الضمان الاجتماعي مايا مرسي

أحدث الموضوعات

ترامب: لا أفكر في تمديد وقف إطلاق النار مع إيران
شئون عربية و دولية

ترامب: لا أفكر في تمديد وقف إطلاق النار مع إيران
مفاجأة طبية.. كبار السن لا يحتاجون نومًا أطول
نصائح طبية

مفاجأة طبية.. كبار السن لا يحتاجون نومًا أطول
وقف توصيل الغاز للمباني المخالفة.. ومصدر يكشف التفاصيل
أخبار مصر

وقف توصيل الغاز للمباني المخالفة.. ومصدر يكشف التفاصيل
اجتماعان طارئان.. ماذا ينتظر الأهلي واتحاد الكرة؟
رياضة محلية

اجتماعان طارئان.. ماذا ينتظر الأهلي واتحاد الكرة؟
الإسكان تحسم الجدل بشأن فتح حجز شقق سكن لكل المصريين 9
أخبار العقارات

الإسكان تحسم الجدل بشأن فتح حجز شقق سكن لكل المصريين 9

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الإسكان تحسم الجدل بشأن فتح حجز شقق سكن لكل المصريين 9
رسميا.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد اعتماد الوزير