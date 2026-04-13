صرّح المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، بأنه يأمل ألا تكون هناك حاجة إلى سحب مزيد من احتياطيات النفط الاستراتيجية، مؤكداً في الوقت نفسه أن الوكالة مستعدة للتحرك إذا تطلبت صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران ذلك.

وخلال فعالية نظمها مجلس الأطلسي، أوضح بيرول أن الحرب تسببت في واحدة من أخطر اضطرابات قطاع الطاقة على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن أكثر من 80 منشأة للنفط والغاز، تشمل حقول إنتاج ومحطات نقل ومصافي، تعرضت لأضرار مباشرة نتيجة الصراع.

وأضاف أن أسعار النفط الحالية لا تعكس حجم المخاطر الفعلية في سوق الطاقة، لافتاً إلى أن التأثيرات المرتبطة بحرب إيران وأمريكا وإسرائيل، أدت إلى فقدان ما يصل إلى 13 مليون برميل يومياً من الإمدادات حتى الآن.