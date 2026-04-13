الطاقة الدولية: قد نستغرق عامين للتعافي من أزمة الطاقة الناجمة عن حرب إيران

كتب : محمد جعفر

10:16 م 13/04/2026 تعديل في 10:19 م

فاتح بيرول، الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية

صرّح المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، بأنه يأمل ألا تكون هناك حاجة إلى سحب مزيد من احتياطيات النفط الاستراتيجية، مؤكداً في الوقت نفسه أن الوكالة مستعدة للتحرك إذا تطلبت صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران ذلك.
وخلال فعالية نظمها مجلس الأطلسي، أوضح بيرول أن الحرب تسببت في واحدة من أخطر اضطرابات قطاع الطاقة على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن أكثر من 80 منشأة للنفط والغاز، تشمل حقول إنتاج ومحطات نقل ومصافي، تعرضت لأضرار مباشرة نتيجة الصراع.
وأضاف أن أسعار النفط الحالية لا تعكس حجم المخاطر الفعلية في سوق الطاقة، لافتاً إلى أن التأثيرات المرتبطة بحرب إيران وأمريكا وإسرائيل، أدت إلى فقدان ما يصل إلى 13 مليون برميل يومياً من الإمدادات حتى الآن.

وكالة الطاقة الدولية أسعار النفط احتياطيات النفط العالمية إيران وأمريكا

