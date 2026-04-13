إعلان

تحت حماية شرطة الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

كتب : مصراوي

02:31 م 13/04/2026

المسجد الأقصى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اقتحم مستوطنون، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال.

وأفادت محافظة القدس، في بيان، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن مستوطنين أدوا صباح اليوم الإثنين، ما يُعرف بـ"السجود الملحمي" قبالة مسجد قبة الصخرة، خلال اقتحامهم المسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة من قوات الاحتلال.

و في سياق آخر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، برفقة طواقم بلدية الاحتلال بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة.

وأوضحت محافظة القدس، أن قوات الاحتلال وطواقم بلديتها اقتحمت حي البستان في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المسجد الأقصى الاحتلال الإسرائيلي فلسطين القدس

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

