إسرائيل تستغل هدنة إيران وتصعد في لبنان للسيطرة على بنت جبيل

أعلن مسؤول عسكري إسرائيلي، أن جيش الاحتلال نقل تركيزه بالكامل نحو الجبهة اللبنانية خلال فترة وقف إطلاق النار المستمرة منذ أسبوعين مع إيران، مؤكدا أن الجيش بات يعتبر لبنان "الجبهة العملياتية الرئيسية" في الوقت الحالي.

حصار وشيك لمعقل حزب الله

كشف المسؤول، أن قوات الاحتلال تعتزم محاصرة بلدة "بنت جبيل"، التي تُعد أحد أبرز معاقل حزب الله، خلال أيام قليلة، وذلك مع استمرار توسع العمليات البرية والسيطرة على المزيد من الأراضي في الجنوب اللبناني، بزعم وجود عدد محدود من مقاتلي الحزب داخل البلدة، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الإثنين.

مخطط المنطقة العازلة

تكتسب السيطرة على "بنت جبيل" أهمية استراتيجية كبرى، حيث يسعى المسؤولون في حكومة الاحتلال إلى فرض واقع جديد عبر إنشاء منطقة عازلة داخل جنوب لبنان، تهدف إلى حماية المستوطنات الشمالية ومنع أي تهديدات مستقبلية عبر الحدود.

مفاوضات تحت النار

يأتي هذا التصعيد الميداني في وقت يستعد فيه الجانبان الإسرائيلي واللبناني لبدء "محادثات مباشرة" غدا الثلاثاء في الولايات المتحدة، برعاية أمريكية، في محاولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب الدائرة، وسط حالة من التأهب القصوى على الجبهة الإيرانية تحسبا لأي تطورات.