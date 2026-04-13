أكسيوس: ترمب يدرس استئناف الضربات على إيران

كتب : وكالات

11:52 ص 13/04/2026

نقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس استئناف الضربات العسكرية ضد إيران، في حال لم يسهم الحصار البحري الأمريكي في دفع طهران إلى تغيير سياستها.

وأوضحت المصادر أن الوسطاء سيواصلون جهودهم لإجراء محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف تقليص الفجوات والتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.

وأشار التقرير إلى أن الأهداف المحتملة التي قد تستهدفها واشنطن تشمل بنى تحتية إيرانية سبق أن لوّحت باستهدافها في سياق التصعيد.

كما لفت إلى أن ترامب يسعى إلى منع إيران من استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط خلال المفاوضات الجارية، في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة.

