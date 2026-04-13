الفاتيكان يتهم ترامب بمحاولة إسكات البابا ليو

أكد مسؤول في الفاتيكان، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يستهدف البابا لأنه يُمثّل "صوتا أخلاقيا لا يستطيع السيطرة عليه أو احتواءه"، في أول رد رسمي من الفاتيكان على انتقادات سيد البيت الأبيض اللاذعة للبابا ليو الرابع عشر.

لغة القوة مقابل لغة الأخلاق

قال الأب أنطونيو سبادارو، عبر منصة "إكس"، اليوم الإثنين، إن ترامب لا يناقش البابا بل يترجاه للتراجع إلى "لغة السيطرة" التي يتقنها الرئيس، مشيرا إلى أن البابا يتحدث لغة أخرى ترفض الانصياع لمنطق القوة أو المصالح الوطنية الضيقة.

صدام حول الحرب مع إيران

يُعد البابا ليو وهو أول بابا أمريكي للفاتيكان من أشد المنتقدين للحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، حيث وصف تصريحات ترامب وتهديداته للشعب الإيراني الأسبوع الماضي بأنها "غير مقبولة تماما".

هجوم ترامب قبل رحلة أفريقيا

من جانبه، صرح ترامب، للصحفيين مساء الأحد، بأنه "ليس من معجبي البابا ليو"، وذلك تزامنا مع استعداد البابا لبدء جولة أفريقية تشمل 4 دول.

وقال ترامب، إنه لا يحب بابا يرى أنه من المقبول امتلاك سلاح نووي، متهما البابا بـ"التهاون مع دولة تريد تفجير العامل" على حد وصفه.

هجوم غير مسبوق في التاريخ الأمريكي

وصف مراسل شبكة "سي إن إن" في الفاتيكان، كريستوفر لامب، هذا الهجوم بأنه "غير مسبوق"، مؤكدا أنه لا يتذكر متى كانت آخر مرة هاجم فيها رئيس أمريكي بابا الفاتيكان بهذه الطريقة، موضحا أن البابا ليو يُمثّل ثقلا روحيا ودبلوماسيا مضادا لسياسات ترامب وأولوياته.

وفي وقت سابق من أمس الأحد، وجّه البابا ليو الرابع عشر (بابا الفاتيكان)، رسالة تضامن قوية إلى لبنان، مؤكدا أنه يشعر بالقرب "أكثر من أي وقت مضى" من الشعب اللبناني في ظل الحرب الدائرة حاليا، وشدد على أن حماية المدنيين ليست مجرد خيار بل هي واجب أخلاقي على الجميع.

ويبدو أن "رحلة البابا الأفريقية" ستكون منصة جديدة لتوجيه الرسائل الأخلاقية، في وقت تصر فيه الكنيسة على أن هجوم ترامب لن يُثني البابا ليو عن دوره كصوت ضمير عالمي يرفض الانصياع للغة السيطرة والاحتواء.