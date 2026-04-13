عراقجي: كنا قريبين من اتفاق لإنهاء حرب إيران لكن واشنطن غيرت القواعد

كتب : محمود الطوخي

12:59 ص 13/04/2026

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن طهران انخرطت بحسن نية في حوار مكثف مع الولايات المتحدة، وصفه بأنه الأهم منذ 47 عاما لوضع حد لحرب إيران وأمريكا.

وأشار عراقجي في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، إلى أن إيران وأمريكا كانتا على وشك التوصل إلى "مذكرة تفاهم إسلام آباد"، إلا أن الوصول للاتفاق النهائي أُحبط نتيجة المطالب المتطرفة وتغيير الأهداف والحصار الممارس ضد طهران.

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن الجانب الأمريكي لم يستوعب أي دروس من التجارب الماضية، مؤكدا على أن "حسن النية يولد حسن نية، والعداء يولد العداء"، في إشارة واضحة لانسداد أفق التهدئة الفورية في ظل استمرار حرب إيران.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين مطلعين أن جولة ثانية من المباحثات بين ‘يران وأمريكا لا تزال مرجحة خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدة أن المسار الدبلوماسي لم ينتهِ تماما رغم التصعيد الكلامي والميداني.

بدء الحصار البحري الأمريكي ضمن حرب إيران

في أثناء ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أنها ستبدأ في تمام الساعة الـ10 صباح الاثنين، تنفيذ حظر بحري شامل على الموانئ الإيرانية.

ويأتي هذا الإجراء تنفيذا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بهدف شل حركة الملاحة المتجهة إلى طهران أو المغادرة منها لتقويض قدراتها في سياق حرب إيران وأمريكا.

وأكدت القيادة المركزية، أن هذا الحظر سيُطبق بصرامة وبشكل محايد على سفن كافة الدول التي تحاول دخول أو مغادرة المناطق الساحلية الإيرانية، بما يشمل كافة المرافئ الواقعة على "الخليج العربي" و"خليج عُمان".

