مصر توفّر للجزائريين تأشيرة الدخول طويلة الأمد لمدة 5 سنوات

كتب : محمود الطوخي

11:50 م 12/04/2026

وزارة الخارجية المصرية

كشفت السفارة مصر لدى الجزائر، عن اعتماد تسهيلات غير مسبوقة تتعلق بآليات عبور المواطنين الجزائريين إلى الأراضي المصرية، في إطار تدعيم الأواصر التاريخية والتعاون الثنائي المتميز بين البلدين في شتى المجالات.

مزايا تأشيرة الدخول طويلة الأمد للمواطنين الجزائريين

وأعلنت السفارة المصرية في بيان، إطلاق "تأشيرة الدخول طويلة الأمد" والمخصصة حصريا للرعايا الجزائريين، حيث صُمم هذا الإجراء لمنح المسافرين مرونة فائقة في التنقل والإقامة.
وتتمتع هذه التأشيرة بصلاحية تمتد لـ5 سنوات متواصلة، وهي من فئة التأشيرات متعددة السفرات التي تتيح لحاملها مغادرة البلاد والعودة إليها مرارا وتكرارا طوال فترة سريانها دون وجود سقف محدد لعدد مرات الدخول.
وأوضحت الضوابط الجديدة أن "تأشيرة الدخول طويلة الأمد" تسمح للمواطن الجزائري بالبقاء داخل مصر لمدة تصل إلى 180 يوما في المرة الواحدة.
ووفقا للبيان، تهدف هذه الخطوة إلى تيسير إجراءات الزيارة والإقامة للمواطنين الجزائريين، بما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة والجزائر العاصمة.

إجراءات طلب تأشيرة الدخول طويلة الأمد

ودعت السفارة المصرية، كافة المواطنين الراغبين في الحصول على هذه الميزة إلى التوجه لمقر البعثة في الجزائر لاستطلاع قائمة الوثائق والمستندات المطلوبة لإتمام الطلب، مشيرة إلى توفر إمكانية التواصل عبر المنصات الرقمية ووسائل الاتصال الرسمية التابعة لها للإجابة على كافة الاستفسارات المتعلقة بـ"تأشيرة الدخول طويلة الأمد".

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بسبب الفسيخ.. سيمون تكشف تفاصيل وفاة والدها- فيديو قديم
زووم

بسبب الفسيخ.. سيمون تكشف تفاصيل وفاة والدها- فيديو قديم
بعد قرار ترامب بحصاره.. سي إن إن: إيران تسيطر على مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

بعد قرار ترامب بحصاره.. سي إن إن: إيران تسيطر على مضيق هرمز
خدعة "المفتاح المسروق"و لغز تغيير الخطة.. السر الخفي في جريمة "موظفة زنين"
حوادث وقضايا

خدعة "المفتاح المسروق"و لغز تغيير الخطة.. السر الخفي في جريمة "موظفة زنين"
"شرط وحيد".. رونالدو يتحدث عن مشاركته في بطولة كأس العالم 2030
رياضة محلية

"شرط وحيد".. رونالدو يتحدث عن مشاركته في بطولة كأس العالم 2030
لأول مرة| د. محمود محيي الدين: استطلعوا رأيي لرئاسة الحكومة.. وهذا ردي
مصراوى TV

لأول مرة| د. محمود محيي الدين: استطلعوا رأيي لرئاسة الحكومة.. وهذا ردي

