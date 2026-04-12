ضربة لترامب.. رئيس وزراء المجر يخسر الانتخابات بعد 16 عامًا في الحكم

كتب : محمد جعفر

11:16 م 12/04/2026

فيكتور أوربان

أقرّ رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بالهزيمة في الانتخابات، اليوم الأحد، واصفاً النتائج بأنها "مؤلمة"، في تطور ينهي فترة حكم استمرت 16 عاماً لشخصية بارزة في اليمين الشعبوي الأوروبي، بالإضافة إلى أنه كان أحد أبرز الحلفاء المقربين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

أوربان: سنواصل خدمة الأمة المجرية

وقال أوربان في خطاب لأنصاره في بودابست إنه هنأ الحزب الفائز، مضيفاً: "سنواصل خدمة الأمة المجرية من صفوف المعارضة أيضاً"، وأضاف: "رغم أن النتائج لم تُحسم بالكامل بعد، فإنها واضحة، لم تُمنح لنا مسؤولية الحكم، وقد هنأت الحزب الفائز"، وفق تعبيره.
وأظهرت النتائج الأولية الرسمية تقدم حزب زعيم المعارضة بيتر ماجيار، في انتخابات وُصفت بأنها تحول سياسي بارز في البلاد.

دعم أمريكي لأوربان

يذكر أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس قذ زار المجر قبل يومين، حيث شارك في فعالية انتخابية لدعم أوربان ودعا الناخبين إلى التصويت له، إلا أن النتائج جاءت عكس التوقعات، مع فوز المعارضة في ما اعتُبر ضربة سياسية لليمين الشعبوي المتحالف مع ترامب.

بيان مهم من الصحة بعد واقعة "سيدة الإسكندرية"
بسبب الفسيخ.. سيمون تكشف تفاصيل وفاة والدها- فيديو قديم
لأول مرة| د. محمود محيي الدين: استطلعوا رأيي لرئاسة الحكومة.. وهذا ردي
وول ستريت جورنال: جولة محادثات جديدة قد تُعقد بين أمريكا وإيران خلال أيام
رعب في سماء بحر العرب.. فيديو لطيار وجد نفسه فوق حاملة طائرات أمريكية بمنطقة

