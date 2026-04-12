قال ميكي زوهار وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي، إن الإصرار الأمريكي على منع إيران من امتلاك سلاح نووي يثبت التنسيق الكامل بين واشنطن وتل أبيب.

أضاف الوزير في منشور: "الإصرار الأمريكي على منع إيران من امتلاك سلاح نووي يثبت التنسيق الكامل بين الدولتين.. عقود من العزم من قبل رئيس الوزراء، وعدد لا يحصى من الإجراءات الوقائية، وهجوم هائل من إسرائيل والولايات المتحدة في العمليتين العسكريتين، ستؤدي إلى أهم إنجاز عرفناه — منع سلاح نووي كان يهدد بتدمير إسرائيل".

كانت المفاوضات الإيرانية الأمريكية التي عقدت في إسلام آباد قد انتهت فجر الأحد دون التوصل إلى اتفاق.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنه تم التوصل إلى تفاهم مع واشنطن حول عدد من القضايا، دون تحقيق الاتفاق.

وأكد أن الاتصالات والمشاورات ستستمر بين إيران وباكستان والأصدقاء الآخرين، في إشارة إلى استمرار الجهود الدبلوماسية رغم تعثر المفاوضات.

من جهته، أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكدا أن واشنطن لن تتنازل عن خطوطها الحمراء وأن الكرة الآن في ملعب طهران.

وقال في مؤتمر صحفي أعقب المفاوضات: "عملنا على هذا الأمر منذ 21 ساعة وأجرينا عدداً من المناقشات الجوهرية مع الإيرانيين هذه الأخبار الجيدة. أما السيئة، فهي أننا لم نتوصل إلى اتفاق، وأعتقد أن هذا سيئ بالنسبة لإيران أكثر بكثير مما هو للولايات المتحدة".