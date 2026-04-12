إعلان

وزير الثقافة الإسرائيلي: الإصرار الأمريكي ضد نووي إيران يثبت التنسيق الكامل مع إسرائيل

كتب : مصراوي

08:08 ص 12/04/2026

وزير الثقافة الإسرائيلي وعضو الليكود ميكي زوهار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قال ميكي زوهار وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي، إن الإصرار الأمريكي على منع إيران من امتلاك سلاح نووي يثبت التنسيق الكامل بين واشنطن وتل أبيب.

أضاف الوزير في منشور: "الإصرار الأمريكي على منع إيران من امتلاك سلاح نووي يثبت التنسيق الكامل بين الدولتين.. عقود من العزم من قبل رئيس الوزراء، وعدد لا يحصى من الإجراءات الوقائية، وهجوم هائل من إسرائيل والولايات المتحدة في العمليتين العسكريتين، ستؤدي إلى أهم إنجاز عرفناه — منع سلاح نووي كان يهدد بتدمير إسرائيل".

كانت المفاوضات الإيرانية الأمريكية التي عقدت في إسلام آباد قد انتهت فجر الأحد دون التوصل إلى اتفاق.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنه تم التوصل إلى تفاهم مع واشنطن حول عدد من القضايا، دون تحقيق الاتفاق.

وأكد أن الاتصالات والمشاورات ستستمر بين إيران وباكستان والأصدقاء الآخرين، في إشارة إلى استمرار الجهود الدبلوماسية رغم تعثر المفاوضات.

من جهته، أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكدا أن واشنطن لن تتنازل عن خطوطها الحمراء وأن الكرة الآن في ملعب طهران.

وقال في مؤتمر صحفي أعقب المفاوضات: "عملنا على هذا الأمر منذ 21 ساعة وأجرينا عدداً من المناقشات الجوهرية مع الإيرانيين هذه الأخبار الجيدة. أما السيئة، فهي أننا لم نتوصل إلى اتفاق، وأعتقد أن هذا سيئ بالنسبة لإيران أكثر بكثير مما هو للولايات المتحدة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

ماذا يحدث لجسمك إذا نمت أقل من 5 ساعات لمدة أسبوع متواصل؟
"لتراكم الإنذارات".. نجم الأهلي يغيب عن مباراة بيراميدز المقبلة بالدوري
ضابط مخابرات أمريكي سابق: واشنطن أخطأت وإيران المنتصرة وإسرائيل المستفيدة
زيزي عادل بالحجاب ونسرين طافش جريئة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة
إسرائيل تعلن تدمير منصة صواريخ جاهزة للإطلاق في جنوب لبنان
إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

