بعد إنهاء المفاوضات دون تقدم.. باكستان تدعو واشنطن وطهران إلى الالتزام بوقف إطلاق النار

كتب : مصراوي

08:06 ص 12/04/2026

وكالات

دعا وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، الولايات المتحدة وإيران إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، رغم فشل مفاوضاتهما في إسلام آباد وعدم التوصل إلى اتفاق.

وقال: "من الضروري أن يواصل الطرفان التزامهما بوقف إطلاق النار".

وأكد أن "باكستان كانت وستواصل دورها في الايام المقبلة لتسهيل المشاركة والحوار بين جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأميركية".

وكانت المفاوضات الإيرانية الأمريكية التي عقدت في إسلام آباد قد انتهت فجر الأحد دون التوصل إلى اتفاق.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنه تم التوصل إلى تفاهم مع واشنطن حول عدد من القضايا، دون تحقيق الاتفاق.

وأكد أن الاتصالات والمشاورات ستستمر بين إيران وباكستان و"الأصدقاء الآخرين"، في إشارة إلى استمرار الجهود الدبلوماسية رغم تعثر المفاوضات.

من جهته، أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكدا أن واشنطن لن تتنازل عن خطوطها الحمراء وأن الكرة الآن في ملعب طهران.

وقال في مؤتمر صحفي أعقب المفاوضات: "عملنا على هذا الأمر منذ 21 ساعة وأجرينا عدداً من المناقشات الجوهرية مع الإيرانيين، هذه الأخبار الجيدة. أما السيئة، فهي أننا لم نتوصل إلى اتفاق، وأعتقد أن هذا سيئ بالنسبة لإيران أكثر بكثير مما هو للولايات المتحدة"، وفقا لروسيا اليوم.

