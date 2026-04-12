وكالة تسنيم: انتهاء المفاوضات الأمريكية الإيرانية دون التوصل لاتفاق

كتب : مصراوي

03:53 ص 12/04/2026

أمريكا وإيران

وكالات

أعلنت وكالة تسنيم، انتهاء المفاوضات الأمريكية الإيرانية دون التوصل لاتفاق.

وأضافت الوكالة، أن عدم التوصل لاتفاق بين أمريكا وإيران مرده المطالب الأمريكية المفرطة، وفقا لما ذكرته الجزيرة في نبأ عاجل نقلا عن الوكالة.

وأعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أن إيران اختارت عدم قبول الشروط الأمريكية خلال المفاوضات الدائرة في إسلام آباد.

وقال فانس، الذي يقود الوفد الأمريكي في باكستان، إن المحادثات مع إيران استمرت 21 ساعة.

وأضاف في مؤتمر صحفي مقتضب: "لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد"، معتبرا أن الولايات المتحدة تحتاج إلى رؤية تأكيد قاطع أن إيران لن تسعى لامتلاك سلاح نووي.

وقال: "وضعنا خطوطنا الحمراء للإيرانيين"، مشيرا إلى أن "عدم التوصل لاتفاق ليس بالأمر الجيد".

وأضاف: "سنعود إلى الولايات المتحدة دون التوصل إلى اتفاق مع إيران".

أمريكا وإيران خلافات أمريكا وإيران فشل مفاوضات أمريكا وإيران انتهاء المفاوضات دون اتفاق اتفاق المفاوضات إرسال أسلحة من الصين إلى إيران اجتماع مفاوضات إيران وأمريكا المفاوضات الأمريكية الإيرانية في باكستان شروط إيران بمفاوضات باكستان

فيديو قد يعجبك



حدث بالفن| هاجر السراج تحتفل بزفاف شقيقتها ومحمد رمضان يحسم جدل مشاركته
لـ خروجه عن الواجب.. الداخلية تُنهي خدمة فرد شرطة بسبب سائح بالجمالية
حدث بالفن| هاجر السراج تحتفل بزفاف شقيقتها ومحمد رمضان يحسم جدل مشاركته
زيزي عادل بالحجاب ونسرين طافش جريئة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة
أسرة عريس بني مزار تكشف كواليس "نقوط" بمليون جنيه في حفل زفاف
"في بيان رسمي".. الأهلي يرد على بيان الاتحاد المصري بشأن جلسة استماع المحادثات
مضيق هرمز يهدد مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية في إسلام آباد.. ما القصة؟
تحرك أمريكي في هرمز.. تهيئة ممر ملاحي جديد وإزالة ألغام بمشاركة مدمرات ومسيرات