أعلنت وكالة تسنيم، انتهاء المفاوضات الأمريكية الإيرانية دون التوصل لاتفاق.

وأضافت الوكالة، أن عدم التوصل لاتفاق بين أمريكا وإيران مرده المطالب الأمريكية المفرطة، وفقا لما ذكرته الجزيرة في نبأ عاجل نقلا عن الوكالة.

وأعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أن إيران اختارت عدم قبول الشروط الأمريكية خلال المفاوضات الدائرة في إسلام آباد.

وقال فانس، الذي يقود الوفد الأمريكي في باكستان، إن المحادثات مع إيران استمرت 21 ساعة.

وأضاف في مؤتمر صحفي مقتضب: "لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد"، معتبرا أن الولايات المتحدة تحتاج إلى رؤية تأكيد قاطع أن إيران لن تسعى لامتلاك سلاح نووي.

وقال: "وضعنا خطوطنا الحمراء للإيرانيين"، مشيرا إلى أن "عدم التوصل لاتفاق ليس بالأمر الجيد".

وأضاف: "سنعود إلى الولايات المتحدة دون التوصل إلى اتفاق مع إيران".