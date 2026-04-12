

وكالات

أعلن التلفزيون الإيراني، أن الجولة الأولى من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، انتهت بعد جلسات ماراثونية استمرت نحو 15 ساعة يوم السبت.

بحسب ما أوردته القناة، فإن المباحثات التي شارك فيها وفدان رفيعا المستوى من إيران والولايات المتحدة جرت في أجواء مكثفة، وشملت نقاشات موسعة حول قضايا سياسية وأمنية، على أن تستأنف اليوم الأحد في جولات جديدة لاستكمال النقاشات الفنية والتفصيلية.

في غضون ذلك، أفاد مسؤولان إيرانيان رفيعا المستوى لصحيفة "نيويورك تايمز"، أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، اللذين يترأسان وفدي بلديهما في المفاوضات الجارية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، قد تصافحا خلال محادثات مباشرة بين الجانبين.

بحسب المصدرين، فإن اللقاء الذي جمع قاليباف وفانس جرى في أجواء وصفت بأنها ودية وهادئة.

أشارت وكالة "تسنيم" إلى أن المفاوضات دخلت مرحلة تفصيلية تتعلق بصياغة بنود ومسودات تفاهم، مع استمرار تبادل النصوص بين الوفدين الإيراني والأمريكي، وبقاء عدد من الخلافات دون حسم، خصوصا حول ملفات حساسة.

في السياق ذاته، أفادت مصادر، أن المحادثات تجري بصيغة مباشرة بين الوفدين، بعد مشاورات مع الوسطاء الباكستانيين، وبحضور فرق دعم فنية، في تطور تنظيمي مقارنة بالمراحل السابقة التي اعتمدت بشكل أكبر على الوساطة غير المباشرة.

تعد المحادثات الجارية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد من أبرز اللقاءات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران منذ عقود، إذ تمثل أول اجتماع مباشر رفيع المستوى بين الجانبين منذ عام 1979 وقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وبحسب المعطيات المتداولة، تقوم المفاوضات على خطة من عشر نقاط، قدمها الجانب الإيراني، وتشمل ملفات خلافية حساسة، من بينها مطالب مالية وسياسية تتعلق بالتعويضات، ومستقبل البرنامج النووي الإيراني، إضافة إلى ملف مضيق هرمز.

في المقابل، تشير المصادر إلى وجود تباين واسع بين الطرفين بشأن تفسير بنود وقف إطلاق النار، إذ تصر إيران على أن الاتفاق يشمل الساحة اللبنانية، بينما تتمسك الولايات المتحدة بالموقف الإسرائيلي القائل إن المواجهة مع حزب الله في لبنان ملف منفصل عن مسار التفاوض الرئيسي، بحسب روسيا اليوم.