هاجم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد إعلان تركيا عن محاكمات ضد عدد من قيادات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي على موقع إكس: "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبعد أن أثبت أنه "نمر من ورق" من خلال عدم الرد على الصواريخ التي أُطلقت من إيران باتجاه الأراضي التركية، لجأ إلى معاداة السامية، وأعلن عن محاكمات شكلية في تركيا ضد القيادة السياسية والعسكرية لإسرائيل".

وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي: " يا له من عبث كبير. فهو عضو في جماعة الإخوان المسلمين، وشخص ارتكب مجازر بحق الأكراد، ويتهم إسرائيل، التي تدافع عن نفسها ضد شركائها في حماس، بارتكاب الإبادة الجماعية".

وأضاف يسرائيل كاتس: "ستواصل إسرائيل الدفاع عن نفسها بالقوة والحزم، أما أردوغان فالأفضل له أن يجلس بصمت ويلتزم الصمت".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت النيابة العامة في إسطنبول بتركيا تقديم لائحة اتهام واسعة النطاق ضد 35 مسؤولًا إسرائيليًّا، في مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وذلك بعد عملية اعتراض نفذتها البحرية الإسرائيلية ضد سفن كانت ضمن أسطول متجه إلى قطاع غزة في أكتوبر من العام الماضي.

وتتضمن لائحة الاتهام مطالب بفرض عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد، إضافة إلى أحكام تراكمية تتراوح بين 1102 و4596 عامًا، من دون تحديد العقوبة المطلوبة لكل متهم بشكل منفصل، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

ووفقا لوسائل إعلام تركية، فإن قائمة المتهمين تضم إلى جانب نتانياهو، وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وسلفه يوآف جالانت، ووزير الأمن القومي إيتمار بن فير، ووزير التراث عميحاي إلياهو، ورئيس الأركان إيال زامير، وقائد سلاح البحرية دافيد ساعر، إضافة إلى شخصيات أخرى من بينها رئيس الموساد السابق يوسي كوهين، والمتحدث السابق باسم جيش الاحتلال دانيال هنجاري، والنائبة في الكنيست تالي جوتليب.