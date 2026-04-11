نيويورك تايمز: مضيق هرمز نقطة خلاف رئيسية بين الولايات المتحدة وإيران

كتب : وكالات

10:55 م 11/04/2026

مضيق هرمز

نقل موقع نيويورك تايمز الأمريكي، عن مسؤولين إيرانيين مطلعين، أن الفرق الفنية الإيرانية والأمريكية عقدت جولتين من المفاوضات السبت ومن المرجح استمرار المحادثات يوم غد الأحد.
وقال المسؤولين الإيرانيين، خلال تصريحاتهم اليوم السبت، أن مضيق هرمز يشكل نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات، لافتًا إلى أن طهران متمسكة بعدم فتح مضيق هرمز إلا بعد التوصل إلى اتفاق سلام نهائي.
وأكد مصادر باكستانية، لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الطابع العام ونتائج المحادثات بين واشنطن وطهران لا تزال إيجابية إلى حد كبير إلا أن حالة جمود لا تزال قائمة بشأن السيطرة على مضيق هرمز.
وفي وقت سابق، أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية، بدء جولة جديدة من المفاوضات الثلاثية بين إيران والولايات المتحدة وباكستان.
وبحسب الوكالة الإيرانية، فإن الجولة الجديدة تجري بحضور رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وأمين المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية علي باقري، من الجانب الإيراني.
ويشارك من الجانب الأمريكي جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

