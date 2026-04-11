إعلان

اعتقال أكثر من 200 شخص خلال احتجاجات في لندن ضد حظر حركة "فلسطين أكشن"

كتب : مصراوي

10:54 م 11/04/2026

حركة فلسطين أكشن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ألقت أجهزة الأمن البريطانية القبض على أكثر من 200 شخص خلال مظاهرة حاشدة في لندن، احتجاجاً على حظر حركة "فلسطين أكشن"، وذلك في أول تحرك من هذا النوع بعد حكم قضائي بعدم قانونية الحظر.
وأفادت شرطة العاصمة البريطانية باعتقال 212 شخصاً، عقب احتجاج شارك فيه مئات المتظاهرين في ميدان ترافالغار بوسط لندن.
وأشارت صحيفة "الجارديان" البريطانية إلى أن المتظاهرين رفعوا لافتات تدعم المنظمة، ما جعلهم عرضة للتوقيف.
وكانت شرطة لندن قد أعلنت سابقا أن فعاليات دعم المجموعة تُعد "غير قانونية"، وأن المشاركين فيها سيتعرضون للتوقيف، قبل أن تتدخل لتفريق المحتجين.
ومنذ حظر منظمة "فلسطين أكشن"، أوقف آلاف الأشخاص، معظمهم بسبب حمل لافتات تدافع عنها، ويواجه المئات منهم اتهامات جنائية.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فلسطين أكشن احتجاجات لندن بريطانيا فلسطين

أحدث الموضوعات

الداخلية الكويتية: إحباط مخطط يستهدف المساس بأمن الوطن وتمويل جهات وكيانات
إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

