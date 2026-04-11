ألقت أجهزة الأمن البريطانية القبض على أكثر من 200 شخص خلال مظاهرة حاشدة في لندن، احتجاجاً على حظر حركة "فلسطين أكشن"، وذلك في أول تحرك من هذا النوع بعد حكم قضائي بعدم قانونية الحظر.

وأفادت شرطة العاصمة البريطانية باعتقال 212 شخصاً، عقب احتجاج شارك فيه مئات المتظاهرين في ميدان ترافالغار بوسط لندن.

وأشارت صحيفة "الجارديان" البريطانية إلى أن المتظاهرين رفعوا لافتات تدعم المنظمة، ما جعلهم عرضة للتوقيف.

وكانت شرطة لندن قد أعلنت سابقا أن فعاليات دعم المجموعة تُعد "غير قانونية"، وأن المشاركين فيها سيتعرضون للتوقيف، قبل أن تتدخل لتفريق المحتجين.

ومنذ حظر منظمة "فلسطين أكشن"، أوقف آلاف الأشخاص، معظمهم بسبب حمل لافتات تدافع عنها، ويواجه المئات منهم اتهامات جنائية.