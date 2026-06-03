استدعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأربعاء، المستشار حامد حميد يعقوبي فر، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة إيران، لدى الكويت، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية بشأن الاعتداءات الإيرانية المستمرة.

وقالت الخارجية الكويتية في بيان اليوم الأربعاء، أنها أبلغته بقرار تخفيض عدد أعضاء السفارة الإيرانية لدى الكويت، واعتبار اثنين من أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيرانية شخصين غير مرغوب فيهما، مع مطالبتهما بمغادرة أراضي دولة الكويت خلال مدة أقصاها 24 ساعة.

وأوضح السفير حمد سليمان المشعان، نائب وزير الخارجية الكويتية، أن هذا القرار يأتي على إثر استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، والتي تجددت فجر اليوم مستهدفة عدداً من المرافق المدنية والمنشآت الحيوية، من بينها مطار الكويت الدولي.

وأشار السفير الكويتي إلى أن الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، أدت إلى وفاة أحد الأشخاص وإصابة العشرات من المدنيين، إلى جانب أضرار مادية طالت منشآت حيوية ومقار دبلوماسية، في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها، ولميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، ولقرار مجلس الأمن رقم (2817).

وجدد نائب وزير الخارجية إدانة دولة الكويت واستنكارها بأشد العبارات للهجمات الإيرانية الآثمة، مؤكداً رفض دولة الكويت القاطع استخدام أراضيها أو أجوائها في أي أعمال عدائية ضد أي دولة.

وشدد السفير الكويتي، على أن الادعاءات الإيرانية الباطلة عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي دليل، وأن تكرار هذه المزاعم لا يمكن أن يبرر بأي حال من الأحوال الاعتداءات التي طالت أراضي دولة الكويت ومنشآتها المدنية والحيوية.

وأكد على حق دولة الكويت الكامل والأصيل في الدفاع عن نفسها، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحفظ سيادتها وصون أمنها وحماية أراضيها وأجوائها ومواطنيها والمقيمين فيها إزاء هذه الممارسات العدائية الممنهجة، بما يتسق مع القانون الدولي.