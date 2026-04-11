وكالة فارس: مفاوضات إيران وأمريكا مستمرة منذ أكثر من 7 ساعات

كتب : وكالات

10:25 م 11/04/2026

إيران وأمريكا

أفادت وكالة فارس، بأن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة لا تزال مستمرة منذ أكثر من 7 ساعات في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.
وأكد مصدر مطلع على المفاوضات، لشبكة "فوكس نيوز" أن المحادثات الأمريكية الإيرانية مستمرة في إسلام آباد حتى بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لباكستان.
وأوضح مصدر مقرب من وفد التفاوض الإيراني لـ"سي إن إن"، أن الولايات المتحدة قدمت مطالب غير مقبولة بشأن مضيق هرمز وعدة قضايا أخرى.
وقالت وكالة تسنيم الإيرانية، أن المطالب الأمريكية المبالغ فيها خاصة ما يتعلق بمضيق هرمز تشكل عائقا حتى الآن أمام التوصل إلى إطار مشترك للمفاوضات.
وأكدت الوكالة الإيرانية، أن "المفاوضات مستمرة ولم يتضح بعد ما إذا كانت ستمدد ليوم إضافي أم تعود الوفود إلى عواصمها لإجراء مشاورات".

تحرك أمريكي في هرمز.. تهيئة ممر ملاحي جديد وإزالة ألغام بمشاركة مدمرات ومسيرات