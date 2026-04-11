نفي مقر خاتم الأنبياء الإيراني، تصريحات قائد القيادة المركزية الأمريكية بشأن عبور سفن حربية أمريكية من مضيق هرمز.

وقال مقر خاتم الأنبياء الإيراني، في بيان اليوم السبت، ننفي ادعاء قائد القيادة المركزية الأمريكية بشأن دخول السفن الأمريكية إلى مضيق هرمز

وأكد مقر خاتم الأنبياء الإيراني، أن زمام المبادرة في مرور وتنقل أي سفينة في مضيق هرمز بيد القوات المسلحة الإيرانية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، عبور مدمرتين تابعتين للبحرية الأمريكية مزودتين بصواريخ من مضيق هرمز.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، إن المدمرتان فرانك بيترسون ومايكل ميرفي عبرتا مضيق هرمز ونفّذتا عمليات في الخليج.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية، أن مهمة المدمرتين تهدف إلى ضمان خلو مضيق هرمز من الألغام التي زرعها الحرس الثوري.