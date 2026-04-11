إعلان

إيران تنفي عبور سفن حربية أمريكية من مضيق هرمز

كتب : وكالات

09:39 م 11/04/2026

مضيق هرمز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نفي مقر خاتم الأنبياء الإيراني، تصريحات قائد القيادة المركزية الأمريكية بشأن عبور سفن حربية أمريكية من مضيق هرمز.
وقال مقر خاتم الأنبياء الإيراني، في بيان اليوم السبت، ننفي ادعاء قائد القيادة المركزية الأمريكية بشأن دخول السفن الأمريكية إلى مضيق هرمز
وأكد مقر خاتم الأنبياء الإيراني، أن زمام المبادرة في مرور وتنقل أي سفينة في مضيق هرمز بيد القوات المسلحة الإيرانية.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، عبور مدمرتين تابعتين للبحرية الأمريكية مزودتين بصواريخ من مضيق هرمز.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية، إن المدمرتان فرانك بيترسون ومايكل ميرفي عبرتا مضيق هرمز ونفّذتا عمليات في الخليج.
وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية، أن مهمة المدمرتين تهدف إلى ضمان خلو مضيق هرمز من الألغام التي زرعها الحرس الثوري.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مضيق هرمز القيادة المركزية الأمريكية حرب إيران إزالة الألغام

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

